Grève à la SNCF: Un TGV sur trois, deux Transiliens sur cinq prévus samedi

Les passagers patientent sur les quais de la gare Saint-Lazarre. — Caroline Sénécal/20 Minutes

La grève à la SNCF se poursuit ce samedi mais vendredi, le taux de grévistes a diminué.

Samedi, pour les trains du quotidien, il faudra tabler sur deux trains sur cinq pour les Transilien et un train sur trois pour les TER.

Pour les trains de longues distance : un train sur trois pour TGV et un train sur cinq pour Intercités.

La grève à la SNCF se poursuit ce samedi, premier jour de vacances scolaires pour les écoliers de la zone C (Paris, Versailles, Créteil, Toulouse, Montpellier). Les départs en week-end ou en vacances risquent d’être encore perturbés même si le taux de grévistes a diminué ce vendredi.

20 Minutes fait le point sur les perturbations annoncées samedi.

Les perturbations prévues samedi

Dans les 200 TGV qui vont circuler samedi, des places sont encore disponibles. « Nous avons rouvert les ventes de billets, même sur les prochains jours de grève jusqu’à la fin du mois d’avril, assure Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien sur la voie 10 de la gare Saint-Lazare. La circulation de ces trains est garantie. » Toutefois, seul un TGV sur trois est prévu.

Concernant le trafic, pour les TER, un train sur trois est annoncé. Pour les Transilien, il faut compter sur deux trains sur cinq et un Intercités sur cinq.

Dimanche, le trafic devrait reprendre correctement sur l’ensemble des activités voyageurs de la SNCF.

Une amélioration globale du plan de transport vendredi

Ce vendredi a été marqué par une diminution de participation à la grève : 22,5 % de grévistes, contre 24,9 % le 9 avril, dont 66 % de conducteurs 60 % de contrôleurs et 29 % d’aiguilleurs, a égréné Alain Krakovitch. Un essoufflement qui permet la réouverture de certaines dessertes : 15 villes ont de nouveau assisté au passage de TGV, telles que La Rochelle, Grenoble, Bayonne ou encore Perpignan. « L’axe atlantique, l’axe Sud-Est et les TGV intersecteurs connaissent une optimisation », annonce le dirigeant.

La reprise du service Ouigo avec six trains, ainsi que celui de Junior et Cie sont à prendre en compte. « Sur Transilien, l’amélioration du trafic est également constatée sur les lignes H, K, N, et U », souligne Alain Krakovitch.

Vers le remboursement du Pass Navigo ?

En accord avec Ile-de-France Mobilités, la SNCF a décidé d’effectuer un dédommagement pour chaque journée de grève, sur chaque ligne pour lesquelles moins d’un train sur trois aura circulé. Une opération calculée à la fin du conflit.

En Ile-de-France, La Vignette du Respect, association de défense des usagers des transports en commun, revendique un remboursement intégral du Pass Navigo, du lundi 2 avril jusqu’à la fin de la grève. Ce vendredi, plus de 8.000 personnes ont signé la pétition de l’asso.