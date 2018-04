VIDEO. «La Minute de trop»: Boules et strikes... On a assisté à un tournoi de bowling naturiste

La Minute de trop a assisté à un tournoi de bowling naturiste — A.BAZZARA / 20Minutes

Des boules de 12 et des culs à l’air. Pour sa première sortie, « La Minute de trop » - la nouvelle pastille vidéo hebdomadaire de la rédaction de 20 Minutes - vous fait découvrir… le bowling naturiste. Oui oui. Il y a quelques jours, sur des pistes bien cirées de la capitale, plus d’une centaine de personnes ont enchaîné les strikes tout au long de la soirée, dans le plus simple appareil et sans filtre pour notre micro. « Lancez vos boules et amusez-vous », se réjouit Laurent, le président de l’Association des naturistes de Paris (ANP) à l’origine de l’événement. La suite est à découvrir dans « La Minute de trop ».