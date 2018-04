Chute du nombre d'annonces Airbnb à Paris..? Bataille de chiffres entre la mairie et la plateforme

Airbnb. (Illustration) — XAVIER VILA/SIPA

La guerre mairie de Paris vs Airbnb épisode 72.005. Après les poursuites en justice, la bataille de chiffres fait rage. Ian Brossat, l’adjoint d’Anne Hidalgo en charge du logement, annonce « une diminution de 12,7 % des annonces ». Il s’appuie sur les chiffres du data activist Murray Cox qui a créé le site InsideAirbnb, mine de données sur la location privée de logements.

Selon le site InsideAirbnb, le nombre d'annonces de locations Airbnb a chuté à Paris de 12,7% entre août 2017 et mars 2018. L'effet du numéro d'enregistrement obligatoire pour les loueurs? - InsideAirbnb

Selon Murray Cox, entre août 2017 et mars 2018, le nombre d’annonces proposées par Airbnb aurait chuté de 68.688 à 59.945 dans la capitale. « La tendance est clairement à la décrue, et ce depuis la rentrée 2017. On n’a jamais observé une baisse aussi forte et prolongée. Notre politique a bien des effets dissuasifs puissants sur la location illégale », se félicite Ian Brossat.

Chute du nombre d’annonces dans le IVe et le Ve

Depuis le 1er décembre, les loueurs de meublé touristique doivent se déclarer pour obtenir un numéro d’enregistrement. Celui-ci permet de vérifier que les propriétaires ne dépassent pas la durée limite légale de location de 120 jours par an. Jeudi, la ville de Paris a annoncé poursuivre en justice Airbnb – mais aussi au groupe allemand Wimdu – car les annonces de location sans numéro d'enregistrement ne sont pas retirées de la plateforme.

Le nombre d'annonce de locations Airbnb a chuté de 12,7% entre août 2017 et mars 2018 selon le site InsideAirbnb. La répartition arrondissement par arrondissement. - InsideAirbnb

InsideAirbnb montre cette chute arrondissement par arrondissement, celle-ci est particulièrement visible pour les IVe et Ve. Ce vendredi en début d’après-midi, 61.152 annonces de location​ étaient recensées par le site de data avec une nuit tarifée en moyenne à 99 euros.

Contacté par 20 Minutes, « Airbnb infirme [via mail] ces chiffres, le nombre d’annonces Airbnb à Paris reste stable avec 65 000 hébergements disponibles ».

>> A lire aussi: Airbnb condamné pour une sous-location illégale d'un appartement

>> A lire aussi: Airbnb va reverser 13,5 millions d'euros de taxe de séjour aux collectivités