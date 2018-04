Paris: Total va construire la plus haute tour de France à La Défense

IMMOBILIER La tour The Link, futur siège de Total sera construite dans le quartier Michelet à Puteaux. Elle pourra accueillir 10.000 personnes…

Quartier de la Défense. — F.Pouliquen / 20 Minutes

Le quartier d’affaires de la Défense va prendre de la hauteur. La tour The Link, futur siège de Total, haute de 52 étages et qui culminera à 244 mètres vient de recevoir l’agrément du préfet d’Ile-de-France pour sa construction, rapporte Le Monde. Ce sera le gratte-ciel le plus haut de France.

Installé dans le quartier Michelet à Puteaux (Hauts-de-Seine), en bordure du boulevard circulaire, ce double bâtiment de 120.000 m2 est prévu pour accueillir 10.000 personnes.

La fin d’une polémique

Une décision qui annonce la fin d’une polémique entre l’Etat et les élus locaux sur les aménagements urbains du quartier d’affaires de La Défense. Cet ensemble de deux tours, porté par Groupama Immobilier avait été bloqué par le préfet d’Ile-de-France, Michel Cadot. L’inquiétude de l’équilibre à maintenir dans ce quartier entre bureaux et logements était au cœur de la polémique.

Dans l’interview accordée au quotidien, le préfet précise : « Je n’ai jamais eu l’intention de faire de chantage à l’agrément, mais la discussion avec la maire de Puteaux sur les logements ne progressait pas, pas plus que le réaménagement de la gare de métro, totalement saturée. »