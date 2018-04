Paris: C'est reparti mon kiki... L'espace naturiste du bois de Vincennes rouvre ses portes samedi

L'espace naturiste du bois de Vincennes (12e) — R.LESCURIEUX

L’an dernier, l’espace avait réuni durant plus d’un mois, des centaines de personnes.

Cette année, l'espace ouvre plus tôt, ferme plus tard et les horaires sont étendus.

C’est officiel. L'espace naturiste de 7.300 m2, délimité par des panneaux mais non clôturée, dans le Bois de Vincennes (XIIe arrondissement) rouvre ses portes à partir de ce samedi. Et ce, jusqu’au 14 octobre. Soit six mois pour en profiter dans le plus simple appareil.

L’an dernier, l’espace avait réuni durant plus d’un mois, des centaines de personnes à titre « d’expérimentation ». Un bilan avait été effectué ensuite avec la mairie du 12e, le cabinet de Pénélope Komitès, chargé des espaces verts à la mairie de Paris, les autorités et la direction du bois de Vincennes pour évaluer les points positifs ou négatifs et statuer sur une période d’ouverture plus longue et des horaires étendus. L’Association des naturistes de Paris (ANP), à l’origine du projet, a donc obtenu gain de cause, et s’en félicite ce mercredi.

« Un grand moment pour le naturisme en France »

« C’est une fois de plus un grand moment pour le naturisme en France. Une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire du naturisme », a commenté l’ANP sur sa page Facebook. Créée en 1953 et affiliée à la Fédération française de naturisme (FFN), l’association est à l’origine de plus en plus d’événements nus dans la capitale. La dernière en date : Un tournoi de bowling naturiste. Le prochain : Une visite 100 % naturiste au Palais de Tokyo, le mois prochain.

Un tournoi de bowling naturiste à Paris - R.LESCURIEUX / 20Minutes

En Ile-de-France, environ 88.000 personnes pratiquent le naturisme, selon la FFN. Un chiffre qui serait en constante évolution. « Ce n’est pas une tendance, ni une mode, c’est un vrai besoin au niveau urbain », expliquait récemment à 20 Minutes, Cédric, 27 ans, vice-président. « Ce n’est vraiment pas terminé. On va aller au-delà car on voit que l’on touche de plus en plus de monde. 2018 va être l’année du naturisme. Nous allons bouleverser les habitudes et la pensée », assurait celui qui compte encore organiser avec l’ANP, d’autres événements, dans des lieux privés et publics.

D’ailleurs, l’ANP annonce d’ores et déjà, pour la première fois, la Journée Parisienne du Naturisme (JPNat). Celle-ci se tiendra, tous les ans, chaque dernier dimanche du mois de juin. La première édition de la JPNat, se déroulera donc ce dimanche 24 juin.