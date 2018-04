Paris: Une jeune femme frôle la mort dans une attraction de la foire du Trône

A la foire du Trône, à Paris — S. ORTOLA / 20 MINUTES

Mercredi, une barre de sécurité a lâché dans une attraction de la foire du Trône.

Elle se tient jusqu’au 27 mai sur la pelouse de Reuilly (XIIe).

Une enquête est ouverte pour « blessure involontaire par manquement d’une obligation de sécurité ou de prudence ».

« J’ai cru mourir. Je hurlais ! Ne lâche pas ! », témoigne Neda, étudiante de 19 ans, au Parisien. Jeudi dernier, elle monte dans l’attraction « La Boule » de la foire du Trône. Sur la pelouse de Reuilly (XIIe), le manège monte jusqu’à 45 m de hauteur et propose des chutes en avant et en arrière à 120 km/h. Dès le décollage, une des barres de sécurité cède et vient frapper la jambe de la jeune femme.

À la foire du Trône, les organisateurs se défendent : « C’est une barre de confort qui maintient les mains, explique Frédéric, le cogérant. Ce n’est pas obligatoire pour faire fonctionner la machine ». Quelques minutes plus tard, le placier installe un autre couple dans la nacelle, selon Le Parisien.

Une enquête est ouverte

À la sortie, le jeune couple décide d’acheter la vidéo du tour de manège. Six forains poursuivent les étudiants : ils souhaitent échanger leur clef USB contre une vidéo vierge. Par chance, l’étudiante a d’ores et déjà copié le film sur son ordinateur. Le couple n’a pas d’autre choix que d’accepter l’échange. Ils décident de montrer la scène aux policiers, ainsi que celle échangée et portent plainte. Une enquête pour « blessure involontaire par manquement d’une obligation de sécurité ou de prudence » a été ouverte.

La Foire du Trône n’en est pas à son premier accident. L’année dernière, une jeune fille a frôlé la mort. Son harnais s’était en partie décroché. En avril 2014, un jeune de 17 ans avait perdu son orteil et s’était fracturé le tibia sur un manège à sensations.