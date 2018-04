Vélib’: «Un formulaire va être mis en ligne pour se faire rembourser son abonnement»

Des Vélib' à Paris. (Illustration) — CHINE NOUVELLE/SIPA

Un peu plus de 500 stations du nouveau Vélib' sont disponibles depuis fin mars et le millier devrait être atteint fin mai.

Privés de Vélib’ pendant plusieurs semaines, les usagers vont bientôt obtenir gain de cause.

Après avoir été totalement privés de Vélib’pendant plusieurs semaines à la suite des différents couacs et retards de déploiement, les usagers vont bientôt obtenir gain de cause. « Un formulaire va être mis en ligne pour se faire rembourser son abonnement », annonce à 20 Minutes, Catherine Baratti-Elbaz, la présidente du Syndicat Autolib' Vélib' Métropole et maire du XIIe arrondissement.

Comment les usagers doivent-ils procéder pour se faire rembourser leur abonnement Vélib’?

Dans quelques jours, un formulaire va être mis en ligne sur le site Vélib’Métropole. Les usagers ayant réalisé leur mise à jour qui ont un abonnement pour le mois de janvier, février et mars pourront alors demander le remboursement. Ça paraît simple, mais nous avons des abonnements très différents. Nous devons donc respecter un certain formalisme comme tout service public qui opère un remboursement. Et qu’il soit ainsi valable. C’est pour cela que nous le faisons maintenant pour une mise en œuvre dans les prochaines semaines. Les usagers devront donc se connecter sur leur espace personnel et s’identifier. Cela nous indiquera l’information du type d’abonnement, son montant et sa durée afin que nous soyons en mesure de traiter la demande. Puis, après avoir complété le formulaire, ils n’auront plus qu’à le valider.

Seront-ils remboursés intégralement ?

Oui, en fonction du type de leur abonnement et de son échéance. S’il est par exemple à taux plein ou à taux réduit. Nous devons connaître le montant exact de l’abonnement qu’ils ont payé pour que l’on puisse le leur rembourser à 100 % au plus tard fin juin. A noter qu’ils ont jusqu’au 30 juin pour effectuer la démarche. Nous invitons donc le plus grand nombre à le faire le plus rapidement possible. C’est une question de principe, c’est important que les usagers soient reconnus, dans l’interruption du service et ses conséquences dans leur vie quotidienne.

Avez-vous une idée du nombre d’usagers concernés ? Et le montant total que cela va coûter ?

Nous n’en savons rien. Pour le moment, il y a la moitié des usagers qui ont mis à jour leur abonnement et ils sont donc susceptibles de demander le remboursement. Enfin, le montant total est assez compliqué à calculer car le remboursement est très variable d’un abonné à l’autre. En tout cas ce remboursement est à la charge de l’opérateur. Cela a été acté par les élus métropolitains.

En parlant de l’opérateur, ils ont annoncé un peu plus de 500 stations Vélib' étaient disponibles fin mars, sur les 1.400 prévues. Avez-vous un commentaire à faire ?

Je ne peux pas vous dire que je suis satisfaite de la situation. En revanche, nous observons avec satisfaction des signaux positifs, notamment le nombre de stations ouvertes par semaine, à peu près soixante, depuis deux semaines. Nous n’avions jamais atteint ce rythme d’ouverture. Mais nous restons vigilants sur le raccordement de ces stations à l’électricité. Nous continuons donc de travailler avec eux pour que le service soit opérationnel.