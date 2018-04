Naturisme à Paris: Bowling, piscine, expo… Pourquoi autant d’événements nus dans la capitale?

Un tournoi de bowling naturiste à Paris — R.LESCURIEUX / 20Minutes

Les sorties pour les naturistes se multiplient à Paris : bowling, expo, piscine, spectacle humoristique.

Selon l’Association des naturistes de Paris, ces activités vont se développer les prochains mois dans la capitale.

« Lancez vos boules et amusez-vous », annonce au micro Laurent, le président de l’Association des naturistes de Paris (ANP). Ce mardi, les « sans textile » parisiens ont organisé pour la troisième fois, un tournoi de bowling nu, dans la capitale. Plus d’une centaine de personnes ont enchaîné les strikes tout au long de la soirée, dans le plus simple appareil. Moyenne d’âge du public, 35-40 ans, essentiellement masculin.

Objectif : « Montrer que nu, on peut faire beaucoup, tout en combattant les idéaux et casser les stéréotypes. On se regarde moins quand on est nus parmi des nus », explique Cédric, 27 ans, vice-président, qui se réjouit du succès de cet événement, loin d’être unique en son genre.

Des boules, des ploufs et des salutations au soleil

Depuis un certain temps, les évènements naturistes s’enchaînent dans la capitale, sous la houlette de l’ANP, créée en 1953 et affiliée à la Fédération française de naturisme (FFN). Au-delà des brasses naturistes à la piscine Roger Le Gall (XIIe arrondissement), des développés-couchés sans slip au même endroit ou encore des salutations au soleil les fesses à l’air, l’association organise également des dîners dans le premier restaurant naturiste de Paris O Naturel (XIIe arrondissement). Elle est également à l’origine de la création de l’espace naturiste du bois de Vincennes qui a réuni l’été dernier plusieurs centaines de personnes. La zone devrait reprendre du service fin juin. Dernier événement majeur à venir : une visite 100 % naturiste au Palais de Tokyo.

Le musée accueillera en effet en mai une visite naturiste de l'exposition Discorde, fille de la nuit, une première pour une institution culturelle française selon l’établissement parisien. Un événement gratuit affichant complet en très peu de temps. Sur Facebook, plus de 25.000 personnes se disent intéressées par la visite et 3.500 indiquent y participer. Avec un public davantage diversifié qu’au bowling. « Essentiellement des 18-34 ans et en majorité des femmes nées dans les années 1990 et 2000 », note Cédric​. La pratique du naturisme se diversifie, augmente et gagne en visibilité.

« Nous communiquons de manière plus forte »

« A une époque, il fallait communiquer mais de manière à ce que ça ne se sache pas trop. Depuis trois-quatre ans, il y a une vraie ouverture. Les médias parlent davantage de naturisme comme d’un bien-être. De plus en plus de jeunes le pratiquent et nous communiquons aussi de manière plus forte », détaille Cédric.

L'espace naturiste du bois de Vincennes (12e) - R.LESCURIEUX

En Ile-de-France, environ 88.000 personnes pratiquent le naturisme, selon la FFN. Un chiffre qui serait en constante évolution. « Ce n’est pas une tendance, ni une mode, c’est un vrai besoin au niveau urbain », ajoute celui qui compte encore organiser avec l’ANP, d’autres événements, dans des lieux privés et publics. « Ce n’est vraiment pas terminé. On va aller au-delà car on voit que l’on touche de plus en plus de monde. 2018 va être l’année du naturisme. Nous allons bouleverser les habitudes et la pensée », assure-t-il. Le naturisme comme objet politique ?

Des naturistes etaient presents à la Fete de l'Humanite, le vendredi 10 Septembre 2016. - SIPA

« On montre de plus en plus que nous sommes un électorat important »

« Le naturisme, ce n’est pas que le rapport à la nature, c’est aussi très bon d’un point de vue sociétal. On fait de très bonnes rencontres, notamment en faveur de sa carrière. On y rencontre des gens avec qui on ne discuterait pas ailleurs », avance Cédric, qui note aussi des relations de plus en plus bonnes avec les pouvoirs publics. Notamment avec la mairie de Paris.

L'Association des Naturistes de Paris est très heureuse de la qualités des échanges avec @Anne_Hidalgo et @BrunoJulliard. Le naturisme à Paris se développe très fortement et chacun d'entre vous y contribue. L'espace urbain devient accessible au naturisme. #Naturisme #Naturiste pic.twitter.com/ViPDXTknbm — ANP ASSO NAT PARIS (@ANPnaturiste75) January 12, 2018

« Nous ne sommes plus une minorité. On montre de plus en plus que nous sommes un électorat important dans Paris. On a récemment rencontré la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui nous a dit qu’elle nous soutenait ». Dans un entretien à Technikart, Bruno Julliard, premier adjoint, répondait d’ailleurs sur la question du naturisme : « Je suis très tolérant sur cette question mais pas pratiquant. »

À terme, l’ANP a un objectif bien précis : « Interpeller le cabinet du Premier ministre pour modifier l’article 222-32. » Celui-ci indique que l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.