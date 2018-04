A Asnières, une place en hommage au colonel Arnaud Beltrame «pour le maintien de sa mémoire»

Plusieurs villes ont décidé de renommer des rues ou des places en hommage au Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame — BERTRAND GUAY/AFP

A Alès, dans le Gard, un square porte déjà son nom. A Pau, le conseil municipal a adopté à l’unanimité une proposition du maire, François Bayrou, de baptiser une rue en son honneur. A Versailles, une demande similaire doit être débattue sous peu, mais l’issue ne fait que peu de doute. Moins d’une semaine après la mort d’Arnaud Beltrame, assassiné après s’être substitué à une otage du supermarché de Trèbes, la liste des villes ayant décidé d’ honorer sa mémoire en rebaptisant un jardin, un bâtiment public ou une rue ne cesse de s’allonger.

Dernière en date, Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Cet automne, lorsque les travaux seront terminés, la place des Bourguignons sera officiellement rebaptisée « Place du Colonel Arnaud Beltrame », a annoncé ce mercredi la municipalité. « Il a sacrifié sa vie pour sauver celle des autres. Il symbolise le courage et l’héroïsme de ceux, qui, dans l’histoire de notre pays, se sont levés pour combattre l’obscurantisme », souligne la mairie dans un communiqué. La mère et la compagne du colonel Beltrame ont d’ores et déjà donné leur accord.

Le choix du lieu s’est rapidement porté sur cette place centrale et particulièrement empruntée d’Asnières. « On souhaitait un lieu extrêmement passant, que son nom soit lu chaque jour par le maximum de personnes, explique le maire LR de la commune, Manuel Aeschlimann. C’est une manière de lui rendre un hommage durable pour que son nom et son geste restent dans les mémoires. » Une cérémonie officielle pour rebaptiser la place sera organisée après l’été.