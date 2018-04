Échanger son logement social en un clic : ce sera bientôt possible dans à Paris. À partir de septembre 2018, une bourse d’échange de HLM va être mise en place sur Internet, a annoncé Ian Brossat, adjoint chargé du logement à la Mairie de Paris, sur France Bleu Paris : « Il y a beaucoup de gens qui voudraient rester en HLM, mais changer de logement est aujourd’hui souvent très long, très compliqué. Parfois, quand on veut changer de HLM, ça met deux ans, trois ans, quatre ans et donc notre idée, c’est de faciliter les choses ».

Une bourse d’échange entre les locataires de logements sociaux sera disponible sur Internet à partir de septembre 2018. Dès que le bailleur donnera son autorisation, le locataire déposera son annonce en ligne avec une photo, la description et la localisation de son appartement. Ce dispositif pourrait être étendu à toute l’Ile-de-France en 2019.

Des Parisiens dans la commission d’attribution

Vers davantage de transparence sur les attributions de logements ? C’est en tout cas l’objectif de l’expérimentation de la mairie de Paris. Chaque semaine, deux Parisiens tirés au sort pourront avoir leur mot à dire dans les commissions chargées de l’attribution de HLM. Pour avoir la chance d’être sélectionnés, il suffit de remplir un formulaire sur le site paris.fr​, mis en ligne dès le 4 avril.

Cette commission désigne un peu plus de 2.000 logements sociaux par an. Chaque semaine, les Parisiens tirés au sort examineront une moyenne de 60 logements.

Caroline Sénécal