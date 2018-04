Paris: La mairie va déposer plainte contre Streeteo pour «faux, usage de faux et escroquerie»

A Paris, des PV ont été délivrés par des agents non assermentés. — DAMIEN MEYER / AFP

Depuis le 1er janvier 2018, les règles du stationnement payant ont changé et le contrôle lui, est géré dans la capitale par deux sociétés externes : Moovia et Streeteo. Non sans accrocs.

Streeteo est notamment accusé d’avoir réalisé des milliers de contrôles fictifs. Selon Le Parisien, la mairie de Paris, qui reçoit ce mardi les deux entreprises, a décidé de porter plainte contre Streeteo pour « faux, usage de faux et escroquerie ».

« Nous souhaitons donc que toute la lumière soit faite »

« Moovia et Streeteo seront là pour expliquer comment elles travaillent et expliquer les dysfonctionnements, notamment une société. Tout cela se fait en pleine transparence », explique au quotidien, Christophe Najdovski, adjoint au maire chargé des Transports, qui annonce dans le même temps, cette plainte.

« La Ville a été lésée dans cette affaire par Streeteo. Nous souhaitons donc que toute la lumière soit faite. Ils devront s’expliquer dès mardi et nous montrer les mesures correctives mises en place », poursuit-il, tout en défand le nouveau système de PV. « On entend parler que d’un prestataire et pas de l’autre. Ce qui prouve que tout peut également bien se passer. Le système des FPS n’est pas mauvais. La preuve, on voit qu’il y a davantage de places de stationnement dans Paris. Simplement, l’un des prestataires n’a pas travaillé dans les règles de l’art », ajoute-t-il, en se reservant le droit avec la Ville de « résilier ce contrat si de nouveaux problèmes surgissent ».