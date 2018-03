Paris: Une œuvre d'art monumentale fait entrer la Seine en plein cœur la Conciergerie

Le « Détournement » de la Seine opéré par Stéphane Thidet, dans la Conciergerie à Paris — Caroline Sénécal/20Minutes

L’œuvre d’art Détournement est visible du vendredi 30 mars au 31 août à la Conciergerie.

L’artiste met en valeur le rôle déterminant de la Seine dans la construction géographique et historique de la capitale.

La Seine n’avait pas pénétré dans la Conciergerie depuis la crue de 1910… Le niveau atteint à cette date a laissé sa marque sur les colonnes. À l’invitation du Centre des monuments nationaux, Stéphane Thidet bouleverse et change le cours de l’Histoire. « Je convie à nouveau la Seine à venir traverser la Conciergerie », explique l’artiste. Son œuvre Détournement, paisible et maîtrisée, conçue entièrement en bois brut, traverse la Conciergerie du vendredi 30 mars au 31 août 2018.

L’eau, puisée dans le lit du fleuve, au niveau du pont au Change, passe au-dessus du quai de l’Horloge pour entrer dans le monument par ses anciennes cuisines. Elle surgit en cascade dans la salle des Gens d’armes. La musique de l’eau envahit alors tout l’espace et résonne à travers les colonnes de pierre dans un vacarme assourdissant. Par sa somptuosité, cette structure de bois fait presque disparaître et oublier les vertèbres majestueuses du monument historique.

L’eau du fleuve poursuit ensuite lentement sa course dans les gouttières imposantes. Elle conquiert la pièce, avant de refranchir la façade par la grande baie centrale, située entre les tours jumelles, César et Argent. À proximité de l’escalier de la salle des Gardes, un bassin, enjambé par un escalier provisoire, recueille l’eau. Elle est repompée, puis circule à l’intérieur de tuyaux, à 5,50 mètres de hauteur jusqu’à la fenêtre. L’eau jaillit en cascade et se déverse dans le fossé extérieur de la Conciergerie.

Quand le dehors s’invite dans le dedans

« Cette œuvre favorise une rencontre inédite, souligne Stéphane Thidet. Celle de la Seine, entrée par effraction, avec la Conciergerie. Un dialogue naît entre des forces contraires : un bâtiment dont la puissance réside dans son immobilité, et un fleuve dont la pérennité dépend de son mouvement permanent. »

Le but recherché par l’artiste reste de mettre en lumière le rôle prédominant du fleuve dans la construction géographique et historique de la capitale. Quelle est la place de la Seine dans Paris aujourd’hui ? Pour le découvrir, une rencontre avec Stéphane Thidet (le 23 mai), ainsi qu’une conférence de l’historienne Isabelle Backouche (le 30 mai). L’installation sera également accessible lors de deux nocturnes, le 9 mai et le 6 juin. C’est une grande première, la Conciergerie sera entièrement ouverte pour la Nuit des musées le 19 mai prochain.

Détournement à la Conciergerie, du 30 mars au 31 août 2018. Ouvert tous les jours 9h30 à 18h. 2, boulevard du Palais, Paris. 9 euros en plein tarif.