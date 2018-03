La Foire du Trône s’ouvre ce vendredi et se tient jusqu’au 27 mai sur la pelouse de Reuilly, aux abords du Bois de Vincennes (XIIe arrondissement). Une édition « moins bruyante » et « moins tardive »…

« Cette nouvelle édition est donc moins tardive et moins bruyante », explique la maire du XIIe arrondissement, Catherine Baratti Elbaz.

20 Minutes détaille les nouvelles modalités de l'organisation de la Foire.

Une version 2018 de la Foire du Trône marquée par des changements. Alors que l’événement parisien s’ouvre ce vendredi, jusqu’au 27 mai sur la pelouse de Reuilly, aux abords du Bois de Vincennes, la mairie du XIIe arrondissement a décidé de revoir sa copie concernant la célèbre fête foraine, plus grande foire d’Europe. Et pour cause.

Un policier tué en 2007, un blessé grave dans un manège en 2014, deux hommes arrêtés a proximité de la zone avec des explosifs en 2015 ou encore deux accidents – dont l’un particulièrement spectaculaire – survenus à quelques jours d’intervalle en 2017… Depuis plusieurs années, la Foire du Trône est le théâtre de nombreux faits divers.

« En lien avec les représentants des Forains et la préfecture de police, nous avons remis à plat les conditions d’organisation de la Foire du Trône pour en limiter les nuisances. Cette nouvelle édition est donc moins tardive et moins bruyante, avec un périmètre de protection pour les riverains les plus immédiats et des mesures de sécurité renforcée », explique la maire du XIIe arrondissement, Catherine Baratti Elbaz. Horaires, volume sonore, sécurité extérieure, intérieure et contrôles des manèges… 20 Minutes détaille ces nouvelles modalités

Une fête « moins tardive » ?

Désormais, la Foire fermera en semaine, à 23 heures au lieu de minuit les années précédentes. L’heure de fermeture reste, elle, à une heure du matin, en ce qui concerne les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. « L’idée est d’avoir une fête apaisée, moins bruyante pour les riverains et plus agréable pour le public », commente-t-on au cabinet de la maire du XIIe, Catherine Baratti Elbaz.

Une fête « moins bruyante » ?

Jusqu’ici, le volume sonore maximum pour chaque manège était fixé à 81 décibels. A partir de cette édition, le niveau devra être abaissé à 75 décibels. « Il y aura des contrôles et des mesures, dès ce premier week-end. Puis, si la règle n’est pas respectée il y aura des sanctions voire des exclusions », indique-t-on en mairie, précisant que la musique devra également être coupée avant 22 heures.

Quid de la sécurité des manèges ?

C’était un des sujets de préoccupation et de discussion entre la mairie et la préfecture de police. Après un accident particulièrement impressionnant l’an dernier sur l’une des attractions à sensation de la Foire du Trône, « L’Adrénaline », le montage et l’exploitation des manèges seront « contrôlés avec une vigilance supplémentaire », commente-t-on en mairie. « Les règles de sécurité et de fonctionnement devront aussi être rappelées au public qui devra aussi les respecter », ajoute-t-on.

Enfin, selon les informations de 20 Minutes, le manège « L’Adrénaline » ne sera pas présent sur la Foire cette année. Quant au « Tagada » – sur lequel un incident avait aussi eu lieu en 2017 –, il sera installé mais par un autre exploitant.

Quelle sécurité à l’intérieur et aux abords du site ?

S’il y avait déjà un niveau de sécurité importante les années précédentes, elle va encore être renforcée pour cette édition. Déjà doublé l’an dernier, l’effectif de vigiles positionnées aux entrées du site pour contrôler les sacs, s’établira à 60, lors des journées de pic de fréquentation. Il y aura également un renforcement de la vidéo aux abords et aux entrées. Soit l’équivalent d’un dispositif de type « fan zone », d’après la mairie. Des effectifs de police seront également déployés aux abords et à l’intérieur.

Moins de places de stationnement ?

Il n’y en aura pas plus, pas moins. En fait, la mairie souhaite surtout lutter contre le stationnement « anarchique ». Celui-ci sera sanctionné, assure-t-on à la mairie, qui appelle surtout le public à utiliser les transports en commun. A noter que quelques petites rues aux abords du site seront fermées à la circulation pour préserver la tranquillité des résidents.

Moins de manèges ?

L’idée de réduire la Foire avait été évoquée au Conseil de Paris mais n’avait pas été retenue pour finalement éditer ces nouvelles règles. La surface reste donc inchangée. Le nombre de manèges reste aussi sensiblement le même, avec 231 attractions cette année contre 234 en 2017.

Romain Lescurieux