Nanterre: Des écoles occupées de nuit par des parents et des profs

Des parents d'éélèves et des professeurs vont occuper des établissements scolaires de nuit à Nanterre, notamment l'école Voltaire, pour demander plus de moyens. — Association des parents d'élèves de l'école Voltaire à Nanterre

Enseignants et parents d’élèves de 10 écoles de Nanterre réclament des moyens pour l’éducation.

Pour protester, ils vont occuper deux écoles Voltaire et Abdelmalek-Sayad à partir de 19h30.

Depuis fin janvier, la fronde gagne les écoles de Nanterre. Avant les vacances scolaires d’hiver, en février, deux journées de grève et de mobilisation ont été organisées dans les écoles de la commune des Hauts-de-Seine, en guise de protestation. Ce jeudi, enseignants et parents d’élèves vont occuper les écoles primaires Voltaire et Abdelmalek-Sayad à la tombée de la nuit. Ils s’opposent au projet de carte scolaire pour la rentrée prochaine : dix fermetures de classes ont été annoncées dans les écoles de Nanterre. Chorales, concerts et débats vont rythmer le rassemblement dès 19 h 30.

« Nous demandons des conditions de travail convenables pour nos enfants », lancent certains parents d’élèves de l’école élémentaire Voltaire. Ils réclament l’ouverture d’une 19e classe pour qu’aucune n’ait un effectif supérieur à 25 élèves.

CP à 12 élèves, CM2 à 28

« Le problème est principalement l’ouverture des classes de CP à douze élèves dans les REP, poursuit Mathilde Eisenberg, professeure des écoles à Nanterre et syndiquée Snuipp. Il n’y a pas davantage de moyens alloués. Le nombre de postes d’enseignants ne cesse de diminuer. »

La fermeture d’autres classes au sein d’autres établissements, non classés en zone prioritaire, représente la seule solution envisagée par le rectorat. Consciente de la situation, l’académie ne déploie pas pour autant davantage de moyens. « Au niveau départemental, nous bénéficions uniquement du nombre de postes qui nous a été alloué », précise Gilles Lavie, chef de cabinet du rectorat des Hauts-de-Seine. Pour lui, la réponse doit venir du ministère de l’éducation. Il doit créer des emplois au niveau national.

«Il y a un manque de remplaçants significatif, précise Mathilde Eisenberg. Dans les écoles, ni les congés courts, ni les congés maternité ne sont remplacés. La suppression de postes entraîne un réel dysfonctionnement. »

« Les effectifs dans certains quartiers de zones prioritaires augmentent de manière très importante, avec la mise en place des classes de CP à 12, ajoute Mathilde Eisenberg. En CM1 ou en CM2, il est impossible d’enseigner à 28 élèves dans ces secteurs d’éducation. »

Des élèves en sureffectif, des professeurs en sous-effectifs, et de lourdes contraintes pour les locaux. « À Nanterre, ouvrir les classes de CP à douze élèves, signifie fermer les bibliothèques, fermer les salles d’informatique ou d’art plastique », raconte cette professeure des écoles de Nanterre.

Le 15 mars dernier, professeurs du premier degré, du secondaire et de l’université se sont réunis pour organiser une assemblée générale. Dès le 22 mars, l’ensemble de ce corps enseignant était en grève. L’objectif ? Démontrer que le problème progresse au sein de l’éducation dans sa globalité. Les dotations dans les collèges et les lycées sont insuffisantes. Dans plusieurs départements, les manifestations se multiplient. Au sein des universités, la mise en place de la réforme de Parcoursup, ainsi que les manques de moyens constatés depuis plusieurs années forgent également cette contestation.

Vendredi, les parents d’élèves de l’école élémentaire Voltaire poursuivent le mouvement en organisant une journée « école morte » pour démontrer que le bon apprentissage du programme scolaire est infaisable dans des classes trop nombreuses. Du 3 au 6 avril, ils prévoient l’occupation de l’établissement afin de faire entendre leur cause.