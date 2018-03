Paris: Vers la gratuité des transports en commun? Des élus entre ouverture et scepticisme

Paris le 11 novembre 2013. Illustration metro aerien de Paris station Quai de la gare. — A. Gelebart / 20 Minutes

La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé ce lundi qu’elle allait lancer « une étude sur la gratuité des transports en commun » pour les Parisiens.

« J’ai décidé de charger trois de mes adjoints de conduire une vaste étude sur le sujet, qui associera des experts français et étrangers », a annoncé dans un communiqué la maire de Paris. Elle avait auparavant affirmé dans un entretien aux Echos que la « question de la gratuité des transports est une des clefs de la mobilité urbaine dans laquelle la place de la voiture polluante n’est plus centrale ».

« Cette étude est bienvenue »

« Cette étude est bienvenue et elle est soutenue par les écologistes. De nombreuses autres villes étudient la possibilité de rendre leurs transports gratuits. La baisse de l’utilisation de la voiture en ville nous oblige à envisager diverses solutions et la gratuité des transports en est une », souligne auprès du Figaro, Antoinette Guhl, adjointe chargée des questions relatives à l’économie sociale et solidaire, à l’innovation sociale et à l’économie circulaire.

Anne Hidalgo envisage le lancement de cette étude « dans les semaines qui viennent d’ici à l’été » et fixe l’échéance de cette réflexion d’ici aux prochaines élections municipales de 2020.

« Je suis ouverte à toutes les idées neuves » (sous conditions)

Interrogée ce mardi sur Radio Classique, la présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, ne s’est pas opposée à une réflexion sur le sujet. « Je suis ouverte à toutes les idées neuves, d’où qu’elles viennent », a-t-elle indiqué. Également présidente d’Ile-de-France Mobilités (ex STIF), elle a toutefois posé des conditions.

« D’abord il ne doit pas y avoir 1 euro en moins de recettes pour IDF Mobilités. Aujourd’hui la priorité des priorités, c’est la modernisation des transports. Or, la vente des tickets ça rapporte 3 millions d’euros chaque année à IDF Mobilités et si ce n’est pas les voyageurs qui payent, ce sera les contribuables d’une manière ou d’une autre », a avisé Valérie Pécresse, qui souhaite aussi que toute la région soit concernée en cas de gratuité pour éviter une « inégalité entre les Parisiens et les habitants de la banlieue ».

D’autres élus se sont en revanche montrés davantage opposés à l’idée d’une gratuité des transports qui fonctionnent dans quelques villes françaises (Niort, Compiègne, Aubagne) et à l’étranger, à Tallinn en Estonie.

« A la fin, il y a toujours quelqu’un qui paie »

« Que la campagne des municipales 2020 commence ! », a immédiatement réagi le groupe PPCI (pro-Macron ex-LR) du Conseil de Paris. « Pour ceux qui en douteraient, Anne Hidalgo est bien candidate avec une seule promesse : je rase gratis ! », a déclaré son président Alexandre Vesperini en se demandant « qui va payer la facture ? ».

Au pied du mur, Hidalgo se lance donc dans le raser gratis. Du Socialisme pur jus. Qui va financer ? Les entreprises qui paient déjà 50% du ticket aux salariés ? Les contribuables qui paient déjà de nouvelles lignes et la remise à niveau d’un réseau vétuste ? https://t.co/7e24o5NRc1 — Alexandre Vesperini (@A_Vesperini) March 19, 2018

« La gratuité [des transports en commun] à la fin, il y a toujours quelqu’un qui paie », a affirmé ce mardi sur France Inter, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement et dont le nom circule pour une éventuelle candidature aux élections municipales parisiennes. « Je ne connais pas de service qui soit entièrement gratuit » a-t-il ajouté.