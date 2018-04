Paris: L’habitat coopératif freiné par les prix de l’immobilier

Coop Coteau à Ivry sur Seine (94). — Scop Atelier15

La ville de Paris souhaite obtenir 50 % de logements sociaux et 30 % de logements intermédiaires dans l’éco-quartier de Saint-Vincent-de-Paul.

L’habitat coopératif permet de faciliter la mixité sociale.

Les projets s’implantent difficilement dans la capitale : le foncier est trop élevé.

Promouvoir une autre manière d’habiter. Une coopérative d’habitants verra bientôt le jour au cœur de l’écoquartier de Saint-Vincent-de-Paul, dans le XIVe arrondissement de la capitale. Une initiative portée depuis 2011 par Coopsvp et Patrick Petitjean, coprésident de cette association. La ville de Paris souhaite obtenir 50 % de logements sociaux et 30 % de logements intermédiaires au cœur de cet écoquartier. « Une soixantaine d’habitations devra constituer un habitat participatif innovant, soit 10 % de l’écoquartier », précise Patrick Petitjean. Si la capacité d’accueil n’a pour le moment pas été évoquée, la phase de démolition de l’ancien hôpital de l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), avenue de Denfert-Rochereau (XIVe), a débuté le 6 avril.

Si les projets d’habitats coopératifs visent à créer des quartiers solidaires et ouverts sur la ville pour favoriser la mixité sociale, rares sont ceux qui parviennent au bout de l’aventure. En 2012, sur 300 initiatives en France, seulement 70 projets ont vu le jour. Le concept éprouve également quelques difficultés pour s’implanter dans Paris. Le foncier reste très élevé. Le bailleur social doit fermement défendre le projet et les élus apporter leur soutien. Dans les grandes villes, beaucoup de projets de coopératives se trouvent finalement pilotés par les municipalités ou des bailleurs sociaux. Ils constituent eux-mêmes les groupes d’habitants. Patrick Petitjean regrette cette transfiguration. « Elle s’écarte de la philosophie d’origine de l’habitat coopératif. »

Vers la baisse du prix au m²

L'habitat participatif propose un coût au m² légèrement inférieur, ou équivalent au logement classique, avec des espaces en commun supplémentaire. Une solution plus aisée à mettre en place en périphérie, qu’au centre de la capitale. A Montreuil (Seine-Saint-Denis), les prix au mètre carré s’établissent entre 3.000 et 7.000 euros, en fonction de la proximité d’une station de métro. Les propriétaires de l’immeuble baptisé «Comme un baobab », situé près de l’arrêt de métro Mairie de Montreuil, ont bénéficié d’un montant légèrement inférieur aux coûts du neuf dans Montreuil.

Au cœur d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dix appartements et deux locaux sont partagés. « Le plan d’ensemble répond à un besoin : faire de la politique sociale avec l’urbanisme », explique Alain Costes, initiateur du projet conçu en 2000. Aux Coteaux d'Ivry, le mètre carré s’élève à 2.805 euros, contre 4.661 en moyenne dans cette ville du Val-de-Marne. Onze familles issues de classe populaire et moyenne vivent aujourd’hui en collectivité. Le coût de l’aménagement a constitué 20 % de l’opération, soit 735.000 euros. Grâce à un acte de caution solidaire des habitants, la moitié des familles qui n’ont pas d’argent pour investir sont parvenues à s’installer. « Une personne, qu’elle dispose de moyens financiers corrects ou non, représente une seule voix dans l’ensemble des structures de l’habitat participatif », souligne le coprésident de Coopsvp.

L’obstacle de la hausse du foncier en ville

Cependant, même en banlieue, les projets restent longs à mettre en place. A Ivry-sur-Seine, un compromis entre la mairie, le vendeur du terrain et le cabinet d’architecte a dû être trouvé, afin de constituer une société de construction et créer une coopérative de copropriétaires. Cette opération a nécessité l’engagement personnel des architectes pendant plus de dix ans et elle ne débute finalement qu’en 2013. « Devenir propriétaire à moindre coût reste compliqué, en termes de montage juridique et de financement bancaire, nuance Alain Costes. Rien ne définit clairement les garanties d’achèvement. ».

Quatre ans de projets et une cinquantaine de réunions « animées » ont été nécessaires pour que l’immeuble Baobab soit inauguré en 2016 à Montreuil. « Les deux premières années ont été difficiles, témoigne Xavier Point, fondateur et gérant de Construire pour les autres comme pour soi (CPA-CPS). Ces projets sont compliqués sur le plan relationnel. Il y a des moments conflictuels et il faut savoir les dépasser. » Les relations entre les occupants des logements sociaux et les propriétaires peuvent s’avérer litigieuses si les tâches communes ne sont pas respectées.