Paris: 58 % des femmes ne se sentent pas en sécurité dans la capitale

ETUDE En 2017, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’Ile-de-France a interrogé 10.500 Franciliens de 15 ans et plus, hommes et femmes…

Une des trois affiches de la campagne d'Ile-de-France Mobilités pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports en commun. — Ile-de-France Mobilités

40 % des agressions ont lieu dans les transports en commun, contre 20 % pour les hommes.

31 % des femmes ont peur d’être seules dans leur quartier.

9 % des femmes ont peur chez elles.

34 % des lieux des agressions sont les lieux publics.

Se promener la nuit dans les rues de la capitale, rentrer seule en métro, la crainte de se faire dérober son sac à main, ou d’être agressée… Il s’avère plus dangereux pour une femme, que pour un homme, de se promener à Paris. Tel est le constat d’une étude de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’Ile-de-France.

58 % des femmes estiment ressentir de l’insécurité à Paris. L’enquête « Victimation et sentiment d’insécurité en Île de France » a été mandaté par le conseil régional en 2017. L’objectif ? Mesurer la délinquance, l e sentiment d’insécurité et la peur ressentie par les Franciliens. 31 % des femmes ont peur d’être seules dans leur quartier, contre 7 % des hommes. 9 % des femmes ont peur chez elles.

Une capitale prédatrice

Le Parisien rapporte les propos d’Iris, cadre de la SNCF âgé de 44 ans. « J’ai envie de dire qu’avant d’avoir une peur de femme, il y a à Paris, un nouveau sentiment d’insécurité postattentat, après Charlie et le Bataclan. Mon mari dit aussi avoir peur parfois ! »

Dans la rue, à la question « Faites vous partie des 58 % qui ont peur ou des 42 % qui n’ont pas peur ? », la réponse la plus modérée jeudi reste : « Je n’ai pas peur, mais je suis vigilante ! »

Selon l’enquête, 34 % des lieux d'agressions sont des lieux publics. Malika, 26 ans, déclare au Parisen qu’elle reste « plutôt prudente ». Elle s’est « vue plusieurs fois suivie dans la rue jusque chez elle par un homme ». Anna, 16 ans, élève de terminale au lycée Victor Hugo (IVe), explique ne plus vouloir « sortir le soir en minijupe ou avec un décolleté, car je sais que je me fais embêter par des hommes, genre bon père de famille bien propre sur lui ». Évelyne, 55 ans, mère de famille, dit avoir « peur pour ma fille de 21 ans. Elle est belle et Paris est plein de prédateurs ».

Les dangers des transports en communs

10.500 Franciliens de 15 ans et plus, hommes et femmes, ont été interrogés. Si, comparée aux années précédentes, l'étude démontre une baisse générale de la peur, elle révèle une augmentation dans les transports en commun.

« Je me suis fait mettre la main aux fesses par un mec de 20 ans, dans l’escalator du RER à Denfert-Rochereau, s’indigne Cécile dans Le Parisien. J’avais envie de le gifler. Je n’ai rien fait. J’avais peur et personne n’est intervenu… ». 40 % des agressions de femmes surviennent dans les transports, contre 20 % pour les hommes. L’étude émet quelques précisions : 39 % ont lieu dans le RER, 29 % dans le métro, 19 % dans le train, 14 % dans les bus, 9 % se déroulent dans le tramway.

Si les transports sont redoutés par les femmes, les magasins n’échappent pas non plus à cette insécurité grandissante… 34 % des agressions des femmes adviennent dans les lieux publics, contre 55 % pour les hommes, 8 % dans les commerces, 19 % dans d’autres lieux. Aux Galeries Lafayette-Montparnasse, Christina, vendeuse en bijouterie, s’est fait voler une de ses chaussures par un fétichiste qui rodait ! « Il y a quinze jours, poursuit une autre employée, les vigiles du magasin ont sorti un mec par le paletot. Il avait harcelé une vendeuse ».

Certaines femmes restent cependant positives. Le Parisien présente Marie-Pierre, une trentenaire. « Toutes les semaines, je prends sereinement le métro pour rentrer de mon cours de danse à 22 heures, malgré un changement à Haussman-Saint-Lazare ».