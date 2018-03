Piétonnisation des voies sur berge: Des élus proposent un concours d'architectes pour mettre tout le monde d’accord

Les parisiens profitent du soleil, des voies sur berges piétonnes a Paris. — SIPA

Les élus veulent « trouver un consensus politique » pour l’aménagement de cet espace.

Si ce vœu est voté à l’unanimité au Conseil de Paris qui débute ce lundi, l’appel à projets serait lancé cette année, pour aboutir en 2020.

Un concours pour mettre un terme à la polémique ? Après des semaines de rebondissements, de batailles d’arguments et de chiffres autour de la piétonnisation des voies sur berges – annulée le mois dernier par le tribunal administratif –, les élus du groupe Parisiens, Progressistes, Constructifs et Indépendants, vont déposer un vœu au Conseil de Paris pour organiser « un concours international ».

Objectif : « Trouver un consensus politique » pour l’aménagement de cet espace, note la formation politique, proche de la majorité présidentielle, dans sa requête, consultée par 20 Minutes.

« Le projet ne doit plus faire l’objet de querelles politiciennes »

La semaine dernière, la maire de Paris Anne Hidalgo a repris un arrêté de fermeture à la circulation sur ces 3,3 km de la voie Georges-Pompidou, allant du quai bas de l’entrée du tunnel des Tuileries (Ier arrondissement) à la sortie du tunnel Henri-IV (IVe). De son côté, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui a appelé l’Etat à intervenir, a proposé un scénario alternatif, rejeté par la Ville, avec la mise en place d’une voie dédiée à la circulation des voitures à faible allure, avant piétonnisation totale en 2021. Une « bataille politique » jugée « pitoyable » par Jérôme Dubus (LREM), porteur du vœu. « Il faut sortir de cette situation par le haut », ajoute-t-il.

« Le projet des voies sur berge rive droite ou rive gauche ne doit plus faire l’objet de querelles politiciennes entre la région Ile-de-France, la Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris », déplore en effet le groupe. Selon eux, un concours d’architecture et d’urbanisme permettrait « une diversité des rendus », « d’avoir un projet plus abouti », où la « place de la voiture serait réduite », avec « un réel embellissement patrimonial » en faveur d’un « lieu touristique affirmé », détaille Jérôme Dubus, qui s’est inspiré d’initiative similaire en France mais aussi à l’étranger.

Le projet du lauréat « soumis à un référendum local » ?

« De tels concours architecturaux sont à l’origine des indiscutables réussites des opérations d’aménagement des berges de l’Hudson à New-York, de la Tamise à Londres ou encore des affluents du Saint-Laurent à Québec », mentionne-t-il. Les architectes du monde entier pourraient alors plancher sur les berges parisiennes. A noter que le cahier des charges du concours aurait notamment comme condition sine qua none de permettre l’accès aux services d’incendie et de secours.

Si ce vœu est voté à l’unanimité au Conseil de Paris qui débute ce lundi, l’appel à projets serait lancé – en commun par la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris et la région – cette année, pour aboutir en 2020. Le projet du lauréat « pourrait également être soumis à un référendum local afin d’avoir l’adhésion d’une majorité de Parisiens », assure Jérôme Dubus. Selon lui, ce projet d’aménagement des berges parisiennes « ne doit pas être déconnecté de la population ».