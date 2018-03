Visite naturiste au Palais de Tokyo: Surprise pour les organisateurs, la majorité des inscrits sont des femmes de 18-34 ans

Le Palais de Tokyo à Paris. (Illustration) — Christophe Ena/AP/SIPA

La visite naturiste du Palais de Tokyo, le 5 mai, est « une première à Paris, une première en France », indique l’association des naturistes de Paris.

L’asso espère multiplier ce genre d’événement et annonce déjà la tenue du premier spectacle naturiste de Paris le 12 mai.

Les 100 places de la visite sont parties en une matinée et la majorité des demandes émanait de jeunes femmes, une surprise pour l’ANP.

Dans le plus simple appareil, ce ne sont pas des statues grecques qu’ils vont découvrir mais de l’art contemporain. Le 5 mai, une visite entièrement nu (et gratuite) de l’exposition Discorde, fille de la nuit se fait au Palais de Tokyo (XVIe arrondissement) avec l'association des naturistes de Paris (ANP). « Une première dans la capitale, une première en France, annonce Cédric, vice-président de l’ANP. C’est le Palais de Tokyo qui nous a contactés pour mettre en place cet événement. »

L’impact de celui-ci a dépassé les attentes du Palais de Tokyo et a surpris l’asso. Les 100 réservations de la visite animée par un médiateur culturel de l’établissement ont été prises d’assaut en moins d’une matinée. La possibilité d’accueillir plus de personnes est à l’étude. «Sur Facebook​, plus de 19.000 personnes se sont dites intéressées par la visite. La majorité des inscriptions vient de Parisiens mais des demandes de Toronto, des Etats-Unis ou du Japon, nous sont parvenues. Des gens qui voulaient venir faire l’expo nu et se faire un week-end ou une semaine à Paris pour l’occasion, détaille Cédric. En termes de personnes atteintes, notre post a dépassé les 2 millions. On ne pensait pas avoir un tel impact. »

Ce qui surprend le plus, c’est le profil des demandeurs : « Essentiellement des 18-34 ans et en majorité des femmes nées dans les années 1990 et 2000. » Le vice-président de l’ANP annonce aussi la présence de familles avec enfants. « Le plus jeune inscrit sans parent a 15 ans. »

L’humoriste Fred Brulez nu face à un public nu

Si la visite se fera nu en dehors des horaires d’ouverture du palais de Tokyo (9h30), elle ne sera pas adaptée – il n’y a aucune raison –, hormis un vestiaire exceptionnel mis en place par l’établissement. « A l’ouverture des portes, le Palais redevient “textile” », indique à l’AFP Dolores Gonzales, sa responsable du service de presse.

Après ce premier test, l’association des naturistes de Paris qui compte 415 adhérents ne tient pas en rester là. Elle organise le 12 mai « le premier spectacle humoristique naturiste de Paris » avec Fred Brulé qui viendra faire son show habituel nu face à un public naturiste. Un bowling avec une tentative de record du monde est également prévu le 3 avril. « Le besoin est là de faire des événements naturistes, d’avoir des espaces dédiés à la nudité. On ne les fait pas pour une minorité », avance Cédric.

L’été dernier, une zone autorisant la pratique du naturisme avait été ouverte dans le bois de Vincennes (XIIe arrondissement). L’ANP souhaite une deuxième édition pour l’été 2018 et indique que le dossier est « à l’étude » avec la mairie de Paris.