Paris: Anne Hidalgo a signé un nouvel arrêté de piétonnisation des voies sur berges

Les voies sur berges à Paris. Illustration — ETIENNE LAURENT / AFP

La maire PS de Paris ne baisse pas les bras. Anne Hidalgo a annoncé ce jeudi sur France Inter avoir signé un nouvel arrêté de piétonnisation des voies sur berges. « J’ai pris un nouvel arrêté en tenant compte de ce qu’a dit le tribunal », a affirmé la maire de Paris en évoquant l’annulation le 21 février par le tribunal administratif de Paris de cette piétonnisation très polémique.

Ce nouvel arrêté « a été pris en concertation avec l’Etat et le préfet de police », a ajouté la maire de Paris. Le précédent arrêté de cette piétonnisation, qui a donné lieu à des mois de batailles entre Paris et banlieue de même qu’entre élus de droite et de gauche, a été annulé car une étude d’impact « comportait des inexactitudes, des omissions et des insuffisances concernant les effets du projet », selon le tribunal.

55 % des Parisiens favorables à la piétonnisation des berges

Anne Hidalgo a par ailleurs annoncé qu’un sondage Ipsos réalisé à la demande de la mairie de Paris indiquait que 66 % des Parisiens approuvaient sa politique de réduction de la voiture en ville et que 55 % étaient favorables à la piétonnisation des berges. « Ça va dans le sens de l’histoire », a-t-elle commenté.