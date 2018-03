Droits des femmes: La tour Eiffel soutient #MaintenantOnAgit et se mobilise contre les violences faites aux femmes

La tour Eiffel à Paris. (Illustration) — LODI Franck/SIPA

A la veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la tour Eiffel va arborer le hashtag #MaintenantOnAgit à partir de 19 heures, ce mercredi. Le ministère de la Culture et la Mairie de Paris se sont engagés aux côtés de la Fondation des Femmes et font illuminer l’édifice aux couleurs de la campagne #MaintenantOnAgit.

Nous nous mobilisons au quotidien pour donner les moyens de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes & soutenir les #associations agissant pour les droits des femmes ➡️ Ensemble, #MaintenantOnAgit ✊ https://t.co/njzuOH2vnY pic.twitter.com/ZBzJwn05sb — Fondation des Femmes (@Fondationfemmes) February 27, 2018

Ce mouvement vise à collecter des fonds au bénéfice des associations qui accompagnent les femmes victimes de violences.

« Nous voulons créer un présent plus doux pour celles qui souffrent aujourd’hui »

Sur le site Internet de la Fondation des Femmes, l’appel #MaintenantOnAgit explique : « nous sommes différentes mais avons une même envie d’agir. Nous voulons créer un présent plus doux pour celles qui souffrent aujourd’hui, et un avenir apaisé pour nos filles et nos fils. Les femmes victimes de violence méritent que les associations qui les accompagnent aient les moyens de le faire dignement. Nous sommes inquiètes : mal accompagnées, les femmes sont vulnérables face à la justice. Il est temps d’agir. Ensemble, soutenons celles et ceux qui œuvrent concrètement pour qu’aucune n’ait plus jamais à dire #MeToo »,

Plus de 160 personnalités, femmes et hommes, soutiennent #MaintenantOnAgit.