Paris: Colère des usagers du métro après une amende de 60 euros pour un couloir pris à contresens

Illustration d'un métro — MEIGNEUX/SIPA

Attention, n’oubliez pas de lever la tête lorsque vous sortez de la rame de métro. S’il est écrit « sens interdit », vous ne devriez pas emprunter ce couloir sous peine de risquer une amende. Son montant ? 60 euros. Cette mésaventure s’est produite à répétition dernièrement de sorte que de nombreux usagers ont exprimé leur colère sur Twitter.

Une amende « salée » pour un sens interdit piéton

Tout part d’un premier tweet du compte @MaKyOtOx qui dénonce :

60€ d’amende sans préavis pour une femme enceinte qui prend un couloir à contre-sens. Bravo pour ce racket facile. Par contre il y a toujours autant de mendiants réguliers, de fraudeurs sans tickets, de pickpockets... cc: @le_Parisien @lemondefr #TransportsIDF @Ligne1_RATP pic.twitter.com/OUCfDqHIbe — Nicolas MATTIOCCO (@MaKyOtOx) February 27, 2018

S’ensuivent alors des réactions d’autres usagers à qui la même situation est arrivée :

J'ai été verbalisée ce matin pour le même motif et par le même agent. Je suis juriste, je suis allée consulter les articles de loi et je n'ai pas trouvé l'interdiction relative au sens interdit. Faites comme moi, une réclamation à la RATP et au ministère des transports ! #racket — Lucile Froquet (@lucilefqt) February 27, 2018

La RATP se justifie

Le service client de la RATP n’a pas tardé à réagir via Twitter indiquant à l’utilisatrice qui souhaitait contester :

Bonjour Lucile, je suis navré de la situation.. Cependant il est vrai que passer par un sens interdit est verbalisable. Si vous souhaitez contester votre infraction, je vous invite à faire un mail sur le lien suivant : https://t.co/sAVh6jtPP0 Bonne journée. Chris — Service client RATP (@ClientsRATP) February 27, 2018

et à une autre twitto :

Bonjour Anne, je suis navrée que cette situation vous étonne, mais c'est la règlementation en vigueur. Au même titre que le franchissement d'un sens interdit en voiture ⛔ la personne en infraction est, par conséquent, verbalisable 😞. Parlons-en en DM si besoin 🤝. Nao — Service client RATP (@ClientsRATP) March 2, 2018

En effet, d’après l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1968 réglementant le réseau parisien du métropolitain, il est interdit de circuler en empruntant dans le sens interdit les escaliers, couloirs, portes ou passages affectés à la circulation du public.

« Dans les stations et gares, certains couloirs ne sont utilisables que dans un seul sens afin de faciliter les flux et surtout d’éviter des incidents. La plupart de ces infractions sont survenues aux heures de pointe, moment où le flux de voyageurs est le plus important, et où il est donc essentiel qu’il ne soit pas entravé », a-t-elle expliqué à nos confrères de Franceinfo.

Nombreux motifs de colère

Ironique, d’autres twittos n’ont pas manqué de donner leur avis sur l’affaire :

« Et si on le prend à reculons ? L’amende est valable ? » demande @Sydneysyd2015.

« Bientôt une amende pour ne pas marcher assez vite dans le #métro, monter les #escalators, monter quand la sonnerie retentit… » ajoute @PaulNatoli

D’autres, en colère, évoquent des amendes pour d’autres motifs comme la présence d’un pied sur une banquette :

Ou encore la non-validation d’un passe Navigo :

Bien qu’inscrites en très petits caractères, toutes ces interdictions sont précisées dans le mode d'emploi à destination des utilisateurs de la RATP et nul n’est censé ignorer la loi. A consulter donc pour éviter quelques mauvaises surprises.