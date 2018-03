Paris: A deux ans des élections municipales, Anne Hidalgo doit-elle craindre la montée de LREM?

La maire de Paris Anne Hidalgo à vélo. (Illustration) — Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

Anne Hidalgo a annoncé sa candidature en 2020 ce dimanche.

La République en marche est en pleine organisation des municipales à Paris via notamment l'application cryptée Telegram.

Après une année 2017, jugée « difficile », voire « morose » en fin d’année dans les couloirs de la mairie, Anne Hidalgo arrivée à mi-mandat entend remobiliser ses troupes et se recentrer sur ses administrés. Mais dans l’ombre, les Macronistes s’organisent. A deux ans des élections municipales, 20 Minutes fait le point.

Anne Hidalgo va se représenter

La maire de Paris a annoncé sa candidature ce dimanche dans les colonnes de Libération. L’édile indique qu’elle veut porter une « candidature de coalition » mais qu’elle n’adhèrera pas à la République en marche. Elle estime être avec le gouvernement « dans une démarche de co-construction ». « Ma responsabilité n’est pas d’être une opposante politique mais d’être la maire de Paris ».

Doit-elle craindre la montée de LREM ?

Pour le moment LREM Paris est au stade de l’organisation. Depuis peu, élus, référents d’arrondissement, militants, s’échangent de nombreux messages sur le réseau crypté Telegram. Prochainement, quinze groupes de travail vont se former autour de quatre grandes thématiques parisiennes : emploi, vivre-ensemble, jeunesse-culture, smart city. Objectif : « Mener une réflexion sur une méthode et travailler sur un programme ». Un mot d’ordre : « Pas d’opération démolition en direction d’Hidalgo », indique une source interne au mouvement parisien. Le nom de Benjamin Griveaux, député de la 5e circonscription et porte-parole du gouvernement, circule régulièrement mais rien n’est arrêté à ce stade, selon plusieurs élus.

Dans le camp de la maire de Paris, on observe à distance. « Quand on regarde les résultats parisiens [de Macron] lors de l’élection présidentielle, ça ne peut que faire peur. Anne Hidalgo est consciente que ça va être difficile mais elle trace sa route, sans se poser la question de qui va incarner cette menace », affirme une source interne à la mairie.

D’où peut venir la surprise ?

Le maire LR de Meaux, Jean-François Copé, a plaidé récemment pour une alliance LR-LREM afin de « faire battre », Anne Hidalgo, « devenue un danger ». Une telle alliance est toutefois peu probable. Une alliance entre Les Républicains et La République en marche à Paris « n’est pas à l’ordre du jour », a dit vendredi Florence Berthout, présidente du groupe LR au Conseil de Paris sur FranceInfo. « Aujourd’hui, ce que je souhaite, c’est que ce soit un candidat LR, ou un candidat qui appartient à notre famille élargie, y compris du côté des constructifs », a ajouté la maire du Ve arrondissement.

Du côté d’En Marche, « c’est certain, il y aura une personne LREM car Paris est une ville importante mais nous ne sommes pas encore au stade de la candidature », tranchait récemment Julien Bargeton (LREM, ancien adjoint d’Anne Hidalgo).

Mais le positionnement des Marcheurs parisiens est compliqué par l’attitude ambivalente d’Anne Hidalgo face au chef de l’Etat. Autrefois auteure de sorties virulentes contre Emmanuel Macron, mais désormais cernée de députés LREM et d’alliés hésitants à virer de bord, elle semble avoir adouci son discours, note l’AFP.

A surveiller la montée en puissance de la France insoumise dont la liste devrait être menée par Danielle Simonnet. Dans l’est parisien, le parti est arrivé en tête dans les XIXe et XXe arrondissements à la présidentielle, Danièle Obono a été élue députée dans la 17e circonscription de Paris et d’autres candidats LFI étaient au second tour lors des législatives. « Il n’y a pas de victoire à Paris en 2020 sans les arrondissements du Nord-Est », estime dans Le Figaro Ian Brossat, adjoint PCF d’Anne Hidalgo.