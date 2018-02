Elle avait été fermée à cause de la crue de la Seine et pourrait le rester à cause de l’amiante. La station Saint-Michel Notre-Dame du RER C est fermée depuis le 21 janvier. A ce moment, c’est l’ensemble du tronçon central du RER C, la partie parisienne grosso modo, qui était fermé pour cause de crue de la Seine.

Infotrafic #RERC Gare St-Michel ND ayant subi des infiltrat° importantes, ns devons pr des raisons de sécurité la maintenir fermée pr poursuivre des tvx sur voûte.

Les trains ne marqueront donc pas l’arrêt à St-Michel ND à minima jusqu'à fin avril.

L’épisode qui a duré quelque trois semaines est désormais terminé mais la station du centre de Paris, où se font les correspondances avec le RER B, la ligne 4 et la 10 n’est toujours pas opérationnelle. Comme le rapporte Le Parisien, « en gare typique des années 70, elle est pleine d’amiante… Or, les infiltrations d’eau ont provoqué la désagrégation du "flocage" qui enrobe la voûte et y maintenait emprisonnées les fibres ».

SNCF Réseau, qui gère cette partie du réseau parisien, a donc annoncé ce mardi une première partie de travaux jusqu’à fin avril pour « défloquer la voûte ». « Nous espérons pouvoir rouvrir Saint-Michel à la fin avril puis, à l’occasion des travaux Castor (campagne annuelle de travaux dans le tronçon central qui se déroule pendant l’été depuis vingt ans), faire les travaux nécessaires. Nous faisons tout pour que cette solution soit possible », assure SNCF Réseau, qui précise qu’une étude de faisabilité des travaux de désamiantage total de la gare est en cours. Les résultats devraient être connus dans une quinzaine de jours.

