Incident dans le RER C: «On a entendu un gros bruit et le sol du wagon a été déchiré»

Fort heureusement, il n’y a pas eu de blessé. Un incident de chantier s’est produit jeudi sur la ligne du RER C aux alentours d’Ablon (Val-de-Marne), lorsqu’une pièce métallique, emportée au passage d’un train, est venue s’encastrer dans le plancher d’un wagon, sans faire de victime, a indiqué la SNCF.

Marc*, présent dans la rame, témoigne pour 20 Minutes :

« On a entendu un gros bruit et un grand mouvement du wagon. Deux secondes après, une énorme éclisse [l’attache entre deux rails] déchire le sol du wagon et rentre dans ce dernier. Le RER ne fait pas d’arrêt, les personnes à l’intérieur sont ébahies. On imagine ce que cela aurait produit avec des personnes dans l’allée centrale – ce qui est le cas aux heures de pointe »