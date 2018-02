Paris: Neuf jeunes arnaqués se retrouvent à sous-louer le même studio

Façade d'un appartement parisien (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Mardi 13 février, neuf jeunes de moins de trente ans ont été victimes d’une arnaque à la sous-location, révèle Le Parisien. Le studio, situé dans le quartier de Convention, dans le XVe arrondissement de Paris, était d’une surface de 17 m2 et d’un loyer de 600 euros par mois.

>> A lire aussi : Ils louent sur Internet un chalet qui n'existe pas dans les Vosges

Les neuf jeunes avaient le même profil. Ils cherchaient tous un logement en urgence et venaient de province ou de l’étranger. Le locataire a usé de la même stratégie pour arnaquer les clients. Il s’est fait passer pour le locataire du studio, faisait visiter le logement et signer un contrat.

Entre 1.000 et 1.800 euros payés par chaque victime

Le locataire prétextait partir en stage pendant six mois à Nantes et demandait alors une caution et un premier mois de loyer, entre 1.000 et 1.800 euros par jeune. Les victimes devaient payer à l’avance et en espèce.

Huit des neuf victimes ont porté plainte le jour même au commissariat du XVe arrondissement. La neuvième victime s’est manifestée quelques jours plus tard.

L’enquête est en cours et est prise au sérieux par les forces de l’ordre. Depuis mardi, l’arnaqueur, qui était le sous-locataire, est introuvable et son téléphone reste muet. Le véritable locataire, quant à lui, a porté plainte pour usurpation d’identité. Mais les victimes le soupçonnent d’être un complice. Une des victimes a d’ailleurs porté plainte contre lui. Le locataire n’avait pas demandé de pièce d’identité à l’escroc. Selon elle, il a une part de responsabilité dans l’arnaque.