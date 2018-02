Aucun RER B entre Aulnay et l’aéroport Charles-de-Gaulle lors des deux week-ends des vacances scolaires

TRANSPORT Le RER B sera fermé entre Aulnay-sous-Bois et l’aéroport Charles-de-Gaulle les week-ends des 17 et 18 février et des 24 et 25 février. Des navettes seront mises à disposition…

Train du RER B (illustration) — A. Gelebart / 20 MINUTES/SIPA

Départ en vacances perturbé. Les week-ends des 17 et 18 février et des 24 et 25 février, la ligne B du RER sera fermée entre les gares d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle 1 et 2 (Val-d’Oise).

Les trains circuleront normalement sur le reste du tronçon.

Fermeture de la ligne du RER B entre Aulnay-sous-Bois et l'Aéroport CDG1 et CDG2 les week-ends des 17/18 Février et du 24/25 Février. Bus de remplacement mis en place (prévoir un allongement du temps de parcours > 30 minutes).#RERB pic.twitter.com/YNcEOwel90 — RER B (@RERB) February 12, 2018

La SNCF met à disposition des navettes jusqu’à l’aéroport

En raison d’importants travaux de renouvellement des voies, aucun train ne circulera sur la ligne. Il est conseillé aux usagers de prendre d’autres moyens de transport pour se rendre jusqu’à l’aéroport.

La SNCF met à disposition des navettes de bus entre les gares de Mitry-Claye et l’aéroport Charles-de-Gaulle 1 et 2. Les navettes partiront toutes les dix minutes, dès 5h du matin.