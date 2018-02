Paris: Message d'amour, chaufferette, «Dom Juan»... La Saint-Valentin prend le train

La SNCF met en place des opérations pour la Saint-Valentin sur différentes lignes RER ou Transilien. (Illustration avec un cœur) — PATRICK LEVEQUE/SIPA

Tou tou lou tou… Bon, écrire un jingle n’est pas aisé. Surtout quand c’est celui de la SNCF. Mercredi, les haut-parleurs des gares d’Ile-de-France ne vont pas diffuser que la voix de Simone annonçant des retards ou des perturbations, ils feront aussi des déclarations d’amour. En ce 14 février, les Transiliens fêtent la Saint-Valentin.

Sur la ligne C du RER et la ligne E, les voyageurs ont pu laisser aux agents ces derniers jours et encore ce mardi des messages d’amour écrits pour leur Valentin ou leur Valentine. Ceux-ci seront lus mercredi dans les gares de leur choix. Les usagers de la ligne C qui descendront à Epinay-sur-Seine apercevront des déclarations d'amour sur les panneaux d'affichage de la commune.

Saynètes de Dom Juan sur le Paris - Saint-Cloud

Sur les lignes H et K, le dépôt des déclarations d’amour se fait à Groslay, Sarcelles Saint Brice, Domont et Ecouen-Ezanville.

La SNCF va également réchauffer les mains, les pieds voire les cœurs en distribuant des chaufferettes en forme de cœur sur le RER A et les lignes L​ et J. Des comédiens de Compagnie des rails joueront à bord des trains des saynètes de Dom Juan (notamment dans le Saint-Lazare - Saint-Cloud de 13h59).