VIDEO. JO 2018: Oubliez Pyeongchang… «20 Minutes» a ouvert les JO d’hiver de Paris (1/4)

JO Paris 2018 — 20 Minutes

Les Jeux olympiques d’hiver 2018 sont ouverts en Corée du Sud. Mais pourquoi se fader – sur place ou devant sa télé – Pyeongchang, avec son froid polaire, son décalage horaire et son épidémie de gastro, quand on peut profiter de la neige à Paris ? Après avoir assisté aux épreuves du « Mont Martre » mercredi, 20 Minutes a chaussé les skis, ce vendredi, près du « Mont Parnasse », alors qu’entre quatre et sept centimètres de neige tombent en Ile-de-France. Première épreuve : le biathlon.

>> Lire aussi. Paris: Poudreuse, JO et descente de police…Skieurs et snowboarders prennent d’assaut le «Mont Martre»

Biathlon, ski alpin, luge ou encore curling… 20 Minutes a bravé le froid pour vous offrir ces images. Et prouver que OUI, la ville de Paris peut être candidate à l’organisation de prochains Jeux olympiques d’hiver.