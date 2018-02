VIDEO. Cruauté envers les animaux: Le chien traîné par une motocross cherche une famille d’accueil

ADOPTE UN CHIEN Mardi, la vidéo d’un chien traîné par un deux-roues a indigné les réseaux sociaux et mobilisé les associations de protection des animaux. L’animal attend désormais une famille d’accueil…

Un American Staff. (Illustration) — www.edwards.af.mil

Mardi, des images montrant un chien traîné par une motocross avaient été postées sur Snapchat. Partagées ensuite sur d’autres réseaux sociaux, elles ont mobilisé les associations de défense des animaux et permis au commissariat de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, de remonter en 24h au (x) détenteur(s) du chien et à leurs complices, rapporte Le Parisien.

Ils sont actuellement en garde à vue. L’animal a été recueilli par la Fondation assistance aux animaux, qui a déposé plainte pour sévices et actes de cruauté.

Le chien, un Staff Américain âgé de trois ans et nommé Gucci, est actuellement au refuge Morain-Villiers, dans les Yvelines. Le refuge accueille une cinquantaine de chiens et une cinquantaine de chats.

L’animal n’est pas en bon état et a beaucoup de cicatrices, notamment sur le museau, les pattes et aux flancs. Il doit encore rester à l’infirmerie et être examiné par un vétérinaire. La vidéo aurait été tournée il y a plusieurs semaines, bien qu’elle n’ait été postée que mardi.

En attendant le jugement des coupables, Gucci cherche une famille d’accueil.