Île-de-France: Entre quatre et sept centimètres de neige attendus vendredi

Des péniches sous la neige près du pont Alexandre III à Paris — ERIC FEFERBERG / AFP

La neige est de retour en Ile-de-France. Après une accalmie ce jeudi, Météo France annonce un nouvel épisode de neige « tenant au sol en plaine ».

Entre quatre et sept centimètres de neige

Un « nouvel épisode neigeux » est en effet annoncé par la préfecture de Paris, ce vendredi à matinée à partir de 8h et prévu pour s’achever entre 15 et 18 heures à l’ouest de l’Ile-de-France et trois heures plus tard à l’est de la région.

Selon les prévisions, entre quatre et sept centimètres de neige sont attendus. La vigilance orange neige et verglas est toujours maintenue sur la région parisienne ce jeudi.