VIDEO. Paris: Avec son paramoteur, il atteint les 70 km/h à ski dans un parc de la capitale

Antoine Taillefer paré de son paramoteur pour skier à 70 km/h dans le parc de Bagatelle à Paris. — Antoine Taillefer

Kite surf à l'hippodrome Longchamp, wakeboard sur la Seine, les amateurs de sports extrêmes sont inspirés par les conditions climatiques de l’hiver 2018. Mercredi, Antoine Taillefer, passionné de sport et détenteur d’un brevet de pilote d’ULM, s’est lancé sur les pistes improvisées du parc de Bagatelle dans le XVIe arrondissement de Paris, armé de ses skis et de son paramoteur.

Antoine Taillefer aime « mixer toutes les pratiques » et a atteint « à pleine vitesse, les 70 km/h ». Le parc de Bagatelle est idéal « pour combiner paramoteur et ski, explique-t-il. Il fallait que la piste soit dégagée et bien plate. »

>> A lire aussi : Ski à Paris, la piste noire de Montmartre est ouverte

Bientôt paramoteur et vélo ?

Le rider à moteur aimerait tenter d’ici peu la même performance dans « un hippodrome ou sur une piste de ski de fond » et pourquoi pas associer un jour paramoteur et vélo. Antoine Taillefer affirme qu'« avec un peu d’inspiration, une météo favorable et quelques jouets, on peut vivre ses rêves et ses passions tout à côté de chez soi ».

Cependant, tout le monde n’est pas capable d’effectuer ce type d’activités. Pour faire du paramoteur, il rappelle qu’il faut suivre une formation et obtenir un brevet. La machine est également « coûteuse » et la pratique dangereuse.