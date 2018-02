VIDEO. Paris: Il neige (normal, c'est l'hiver) et la galère, c'est pour bientôt

Oh, il neige — WittWooPhoto/Shuttersto/SIPA

Il neige en Ile-de-France. C’est normal, on est en hiver, répondent les pragmatiques. Ils n’ont pas tort et ce n’est pas de leur faute s’ils ont perdu leur âme d’enfant et ne parviennent pas à s’émerveiller devant les paysages blancs. Ce mardi matin, il y avait quatre centimètres de neige à Pontoise, trois centimètres à Roissy et un petit centimètre à Orly. Et ce n’est que le début…

Vu de l'espace || La rencontre d'un air #froid en provenance des pays scandinaves avec une perturbation qui remonte par le sud, d'où les nombreuses chutes de #neige sur le pays ❄ pic.twitter.com/lxeZmfJZY2 — Météo-France (@meteofrance) February 6, 2018

Ça va durer encore longtemps ?

À 20 Minutes, on n’est pas des devins (dommage…) mais on connaît Météo France. Et à en croire les prévisionnistes, les chutes de neige devraient s’intensifier dans la soirée de mardi et se poursuivre jusqu’à mercredi matin. Trente-deux départements, dans un axe allant des Pays de Loire aux Ardennes ont été placés en vigilance orange. En Ile-de-France, il pourrait tomber entre 6 et 10 cm dans la région, voire 15 cm à certains endroits, notamment dans les Yvelines.

Le Parc des Coudrays a Elancourt ce matin ! Gageons que ce soir un bonhomme de neige fera du toboggan @Les_Yvelines @VilleElancourt pic.twitter.com/WSXtX0YPiR — anne Capiaux (@AnneCapiaux) February 6, 2018

#vigilanceOrange d'importants cumuls de #neige sont prévus aujourd'hui, notamment sur un axe allant des Pays de Loire aux Ardennes. Les chutes de neige s'intensifieront cet après-midi. Attention au risque de #verglas localisé en lorraine. restez informés: https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/MVap52v2o1 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 6, 2018

Et sur la route, c’est la galère ?

Étonnement, pas trop. Ce mardi matin, il y avait quelque 400 kilomètres de bouchons dans l’ensemble de la région, ce qui correspond à la moyenne haute mais n’a rien d’exceptionnel. Néanmoins, sur les axes principaux, la vitesse est limitée à 80 km/h et les véhicules de plus de 7,5 tonnes n’ont pas le droit de dépasser. Sur la RN 118, les poids lourds n’ont pas le droit de circuler.

Un peu de #neige en Seine et Marne prêt de Disney 😊 pic.twitter.com/8zffOnxIsc — Oktarine (@Otakute) February 6, 2018

Le renforcement de l’épisode neigeux dans l’après-midi pourrait complexifier les déplacements. Ainsi, le directeur d’exploitation de la Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France) conseille aux automobilistes de repousser, dans la mesure du possible, leurs déplacements.

Et dans les transports en commun ?

Si plusieurs lignes de RER et de métro sont à la peine ce mardi matin, ce n’est pas à cause de la neige. En revanche, sur les grandes lignes, de nombreux retards sont à prévoir, notamment pour les trains arrivant à la gare de Montparnasse, qui dessert l’ouest du pays, sous la neige.

La Tour Eiffel a annoncé sur ses réseaux sociaux à midi qu'«en raison des conditions météorologiques», elle était «fermée à tous nos visiteurs».