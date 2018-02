Ses 10 km dans Paris en Autolib' lui coûtent 500 euros (et la facture va encore s’alourdir)

Une Autolib' à Paris. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Cinquante euros le kilomètre. Soit 500 euros, c’est ce qu’a coûté le trajet entre Châtelet et le Parc des Princes à un Parisien en Autolib' pour aller assister à PSG-Guingamp en Coupe de France, le 24 janvier. Et encore, la note initiale était de 1.736,30 euros, raconte Le Parisien.

Cette histoire de fou et de gros sous, David l’explique au quotidien. En arrivant au stade, la place Autolib qu’il avait réservé pour se garer est occupée. Il appelle alors le service client « qui m’a dit de me garer sur une place payante normale et qu’ils viendraient récupérer la voiture plus tard ».

L’Autolib' a été enlevée par la fourrière

La mauvaise idée de David – qui ne trouvait pas de place autour du Parc – a été de se garer « moitié sur une place et à moitié sur un passage piéton », explique-t-il au Parisien. Or Autolib' n’est jamais venu chercher la voiture électrique, le compteur d’utilisation a continué à tourner car elle n’était pas garée sur sa place. D’où une facture de 1.736,30 euros ramenée finalement à 500 euros.

Mais à cette somme, vont s’ajouter l’amende pour stationnement gênant et les frais de fourrière. Seule consolation pour David, la victoire du PSG face au club breton (4-2).