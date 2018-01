La plus belle femme de France (ou presque) est Parisienne

SOCIETE La jeune femme a été choisie par un jury composé de Grâce de Capitani mais aussi Jean Pierre Savelli (Peter et Sloane) et Igor Bogdanoff…

Pénélope Hatton, Miss Nationale 2018 — Comité Miss Nationale

Ce dimanche, lors d’une soirée de gala à l’Espace MAS (XIIIe arrondissement), Pénélope Hatton, Miss Paris 2017, a été élue Miss Nationale 2018 parmi douze candidates.

Miss Paris 2017 Pénélope Hatton est devenue Miss Nationale 2018 et pose avec les jurés Pierre Savelli (Peter et Sloane) et Igor Bogdanoff. - MISS NATIONALE 2018

Un jury de stars

La jeune fille a été choisie par un jury présidé par Grâce de Capitani mais aussi Jean Pierre Savelli (Peter et Sloane) et Igor Bogdanoff. Elle succède à Anaëlle Bagot et a devancé les candidates de Normandie, Guyane, Région Sud et Nouvelle-Aquitaine, qui sont ses quatre dauphines.

Selon le président du Comité, Michel Le Parmen­tier, dans Gala, la jeune fille devra « défendre les valeurs fonda­men­tales de la France, la liberté ainsi que les droits des femmes à l’éga­lité » durant toute l’an­née.