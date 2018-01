VIDEO. Crue de la Seine: Comment les sinistrés peuvent-ils être indemnisés?

Le 23 janvier 2018, crue de la Seine entre Almont et Melun — Vincent Loison/SIPA/SIPA

Le pic de la crue de la Seine est estimé pour ce week-end et se situera entre 5,80 et 6 mètres.

Il est conseillé aux victimes d’inondation de prendre des photos pour attester des dégâts auprès de leur assureur.

Il est pour le moment trop tôt pour estimer le nombre de sinistrés et le coût des dommages occasionnés

L’eau de la Seine continue de monter et les sinistrés sont de plus en plus nombreux. Vendredi en milieu de journée, 666 personnes ont été évacuées de leur habitation, 1.377 abonnés Enedis étaient privés d’électricité et sept établissements scolaires étaient fermés. Pourtant, le pic de la crue n’a pas encore été atteint. Il est annoncé pour ce week-end et est estimé entre 5,80 et 6 mètres. Selon l’association pour la défense de l’environnement Robin des bois, « il y a eu un manque d’anticipation de la part des autorités, alors que la crue était en formation depuis plusieurs jours ». Les sinistrés doivent donc se préparer à contacter leur assureur afin d’être dédommagés. Malgré la situation, il est important d’agir au plus vite.

La crue de 2018 est-elle semblable à celle de juin 2016 ?

« Non, la crue de 2016 avait été plus brutale, tandis que celle-ci risque d’être plus lente, en raison des intempéries qui se profilent », explique Floréal Sanchez, chargé de mission IARD au groupe Macif.

La crue de 2016 avait été l’un des sinistres les plus coûteux en France : 182.000 sinistres avaient été déclarés et elle avait coûté aux assureurs plus d'1,4 milliard d'euros.

La décrue n’ayant pas encore commencé, les chiffres pour 2018 ne sont pour le moment pas consultables. Cependant, l’assureur affirme avoir déjà eu « une centaine de déclarations ». La Fédération française de l'assurance fait état, quant à elle, de plus de 8.000 déclarations.

Le 25 janvier 2018, la crue de la Seine à Paris - CHAMUSSY/SIPA

Comment se préparer aux inondations ?

Pour les personnes vivant en zones inondables, il faut se préparer dès l’annonce de la crue. Cela nécessite donc une certaine anticipation afin « d’évacuer tous les produits toxiques » pour éviter toute pollution possible. Afin de prévenir les coupures de courant, il faut prévoir d'« acheter des bougies et des piles pour la radio ». Cela permet de continuer d’être informé de l’avancée de la crue et d’agir au plus vite si la situation se dégrade. Il est également important d'« acheter des vivres », déclare l’association Robin des Bois.

Quelles sont les démarches à effectuer pour les sinistrés ?

Les démarches sont initialement assez simples, mais peuvent s’avérer compliquées quand on connaît des inondations importantes. L’assureur de la Macif préconise « pour les sinistrés, de rassembler le maximum de preuves et de photos. Cela servira de justificatifs. Si les personnes ont réussi à récupérer des factures, elles sont aussi les bienvenues ». Dans un communiqué, Lelynx.fr conseille également de créer une liste, si possible chiffrée, de tous les objets perdus.

Les personnes qui ont perdu leurs papiers d’identité et leurs factures lors des inondations doivent tenter d'« en récupérer le maximum » par le biais d’Internet ou chez les fournisseurs. Cependant, Floréal Sanchez assure qu’ils peuvent « se contenter des photos. » Chaque situation est différente et l’assureur s’adapte aux situations particulières de chacun. Pour les personnes dans les situations les plus délicates, comme les sinistrés de la crue de 2016, l’assureur se veut rassurant en expliquant qu’il est possible d’obtenir « une avance financière ». L’assureur Lelynx.fr précise que le délai d’indemnisation habituel suite à une inondation est « de 3 mois maximum, à compter de la date de déclaration des dégâts ou de l’arrêté de catastrophe naturelle. S’il est postérieur, l’assuré reçoit une provision sur ses indemnités dans les 2 mois qui suivent cette date. »

Crue de la Seine : un des épisodes les plus importants de ces 50 dernières années mais loin de la crue de 1910 https ://t.co/o47fMxDigY #AFP pic.twitter.com/p83BWP34yS — Agence France-Presse (@afpfr) January 26, 2018

Comment attester des dommages ?

Pour attester des dommages liés à l’inondation, il faut essayer de faire un état des lieux le plus rapidement possible. Selon les assureurs, vous avez différentes plateformes exploitables : courrier, Internet et téléphone. Il est également nécessaire de joindre un maximum de photos à sa déclaration. Pour que l’assureur puisse se rendre compte de l’ampleur des dégâts, il est aussi conseillé, dans la mesure du possible, de ne pas jeter les biens endommagés. La Macif affirme qu’ils ne sont généralement « pas vigilants sur le délai » pour ce type de sinistre.

Schéma général sur le mécanisme d'indemnisation - CCR (Caisse Centrale de Réassurance)

Par qui et pourquoi une ville est-elle classée en zone de catastrophe naturelle ?

Pour que les villes victimes d’importantes inondations liées à la crue soient reconnues comme zones de catastrophe naturelle, les mairies des villes touchées doivent se charger de demander ce statut à l’Etat​. C’est alors à lui de confirmer sa reconnaissance. Ce statut permet aux sinistrés d’obtenir plus rapidement des indemnisations.

Cependant, « les assurances ont souvent inclus dans leur contrat ce type de sinistre », affirme Floréal Sanchez. Les sinistrés n’ont donc pas forcément à attendre que leur ville soit classée comme zone de catastrophe naturelle pour effectuer leurs démarches.