C’est un invité de Noël un peu particulier que les gérants du lieu ne sont pas près d’oublier. Ce samedi 24 décembre, le président de la République Emmanuel Macron s’est rendu au AK Bowling de Maurepas (Yvelines), rapporte Le Parisien.

Le chef de l’Etat a passé plus d’une heure dans l’établissement avec son épouse et des proches, le temps de jouer une ou deux parties de bowling. Le déplacement est resté secret le plus longtemps possible. « Nous avons mis en place le dispositif de sécurité habituel lors d’un déplacement du président », a indiqué une source policière. « Il n’y a eu aucun incident. »





Un sacré coup de pub

Le gérant de l’établissement, lui, a d’abord gardé cette visite secrète. Contacté par le quotidien francilien, il a expliqué : « Un joueur ressemble à Macron mais ce n’est pas lui, sinon j’aurais tout de suite fait une photo avec lui. »

Quelques heures plus tard, le propriétaire du bowling a finalement publié sur Twitter une photo de lui, posant aux côtés du président de la République. Il a ajouté qu’une telle visite était une aubaine pour un commerce, tant pour la publicité que pour la réputation.