La grève des contrôleurs annoncée au week-end de Noël pourrait pénaliser environ 200.000 vacanciers. Un train sur trois a été annulé vendredi 23 décembre et deux sur cinq samedi 24 et dimanche 25. Si de nombreux voyageurs se sont rabattus sur les autocars, le covoiturage ou tout simplement leur voiture, tout le monde n’a pas la possibilité de trouver un autre moyen de transport pour rejoindre les siens. « A cause de la grève de quelques personnes, on n’a pas nos enfants et nos petits-enfants à Noël », regrette Jean-Luc Péran, retraité de 65 ans, auprès de l’AFP. Son petit-fils Titouan, 20 ans, est resté bloqué à Blois (Loir-et-Cher), faute de train, avait-il raconté au quotidien Le Télégramme la veille. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle : on a trouvé 5 autres moyens de fêter Noël si vous ne pouvez pas le passer en famille. Tout est dans la vidéo en début d’article !

Fêter Noël sans famille, c’est possible

D’après un sondage Ifop pour l’association Dons solidaires publié en décembre 2022, 14 % des Français ont prévu de passer le réveillon de Noël seul. Comme eux, vous pouvez choisir une soirée cocooning seul ou en visio avec vos proches.

Et si le remake des confinements 2020 ne vous inspire pas, pas de panique. La dinde, les petits fours et la bûche se partagent aussi bien entre amis. Il y a également l’option des inconnus : en s’engageant dans l’une des nombreuses associations qui luttent contre l’isolement, par exemple. Dernière option : faire la fête en participant à l’une des nombreuses soirées spéciales Noël. Comme dans toutes les comédies romantiques du moment, avec un peu de chance, vous trouverez peut-être l’amour de votre vie sur le dancefloor. Et Bridget Jones n’a qu’à bien se tenir.