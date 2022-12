Vous culpabilisez de manger du foie gras pendant les fêtes ? Pourquoi ne pas opter pour le pâté créole ? Ces petites tourtes de pâte feuilletée, garnies de viande et de piment, se dégustent à l’apéritif pour un repas de Noël 100 % antillais. Le chef guadeloupéen Jean-Rony Leriche, propriétaire d’un restaurant de gastronomie antillaise à Toulouse, a proposé de nous apprendre la recette.

Du piment et de l’amour

« D’abord, on va aller faire les courses », s’enthousiasme le (très) grand chef, quand on le retrouve dans le marché de gros de Rungis, au sud de Paris. « Pour le pâté créole il faut : de la pâte feuilletée, de la viande hachée, du piment, des oignons, de la cive [oignons nouveaux], du persil et bien sûr, de l’amour, beaucoup d’amour ! », nous explique Jean-Rony Leriche, qui ouvrira bientôt son deuxième restaurant, à Paris. Pour la viande, vous pouvez opter pour du bœuf ou du porc.

Retour en cuisine où on coupe les ingrédients en TOUT petits morceaux. « Ça prend un petit peu de temps, mais c’est mieux, nous encourage le chef. Ça va fondre dans la bouche et diffuser les saveurs. » Après environ quinze minutes de cuisson, on déguste les pâtés, accompagnés d’un Ti Punch à la groseille. On se croirait (presque) sous les Tropiques.