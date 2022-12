Avant l’heure de Noël, c’est l’heure de l’Avent. En ce jeudi 1er décembre, de très nombreux français, petits et grands, se sont réveillés avec une seule idée en tête : découvrir ce qui se cache dans la première case de leur calendrier de l’Avent. Et si, traditionnellement, ces calendriers distillaient de petites friandises quotidiennement avant le jour J, cela fait désormais bien longtemps que les marques ne se limitent plus à ça. Maintenant, on y trouve de tout, de l’objet le plus insolite au plus sexy. Florilège en cinq catégories…

Pour les buveurs

Elles sont nombreuses les marques de bières à proposer désormais des calendriers de l’Avent à consommer avec ses amis et modération. Notons celui édité par Bières de France qui propose une sélection de 24 bières fabriquées par des micro-brasseries artisanales françaises. Ou encore celui de Beer experience qui, au contraire, vous permet de découvrir des bières de différents pays du monde.

Bien entendu, cela existe aussi pour les autres alcools. On a notamment eu le regard attiré par le très beau « 24 days of rhum » édition 2022 dans les cases duquel se cachent 24 mignonnettes de 2 cl de rhums provenant des quatre coins du monde.

Pour les affamés

Avant même les calendriers à boire, le plus gros de la troupe concerne bien évidemment la nourriture. Et là, il y en a pour tous les goûts. Ainsi, plusieurs bouchers de Dordogne en ont sorti un avec des mini-saucissons aux saveurs variées comme noix, parmesan ou encore chorizo. Il en existe un dont les surprises tournent autour de la noix de Grenoble AOP : huile, gâteaux, biscuits, confiture ou encore crème. Plus odorant, un calendrier recèle dans ses petites cases différents fromages. Conçu par la Boîte du fromager, outre un assortiment de 24 fromages au lait cru, ce calendrier contient les ustensiles nécessaires à la dégustation.

Pour les mystiques

Certains calendriers sont plutôt faits pour nourrir votre esprit que votre estomac. Nature et Découvertes a notamment édité le « Féminin sacré » dont les surprises sont censées vous amener à la plénitude transcendantale. Dans la même veine, il existe une « witches box » pour s’initier à la sorcellerie moderne, soins mystiques, astrologie ou encore cartomancie.

Pour casser la routine

Très loin de l’origine première de l’Avent, on trouve des calendriers édités par des marques de sex toys. A l’intérieur, des objets sexuels plus ou moins sophistiqués, des bougies coquines, des huiles encore plus hot… Bref, de quoi passer de joyeux moments.

Moins onéreux, mais pas moins hardi, il existe aussi des calendriers sous la forme de posters avec des cases à gratter. Sous chaque case, des défis à réaliser en couple : dîner à la bougie, massage sensuel, danse et bien d’autres qu’on vous laisse découvrir.





Pour les animaux

Parce que oui, nos bestioles de compagnie ont aussi le droit de se faire un kif avant Noël. Il existe ainsi des calendriers de l’Avent pour chiens, chats et même pour les rongeurs. Si la plupart contiennent des petites douceurs, il en existe avec des jouets. Le « Pet star », pour les chats, renferme 24 baballes de formes et de couleurs différentes qui termineront toutes inéluctablement sous la commode du salon.