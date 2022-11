Noël est dans moins d’un mois, et c’est déjà la course aux cadeaux. Un marathon dont on connaît déjà chaque étape : le repérage dans les rayons, la navette entre chaque magasin, l’interminable queue aux caisses, et… le moment tant redouté de l’emballage. S’appliquer sur le livre de maman ou la boîte de Lego de votre petit-neveu, passe encore, mais pour les formes plus ambitieuses, le risque de se foirer complètement est grand.

Alors, racontez-nous vos petites habitudes liées au papier cadeau ! Est-ce que vous emballez tout vous-mêmes ? Ou bien faites-vous confiance aux magasins ? Avez-vous des préférences de motifs, de couleurs ? Vous y prenez-vous dès l’achat, ou attendez-vous le dernier moment pour ne pas oublier ce qui est dans le paquet ? Faites-vous des emballages différents selon à qui le cadeau est destiné ? Plutôt team ruban ou scotch ? Essayez-vous de récupérer le papier proprement pour le réutiliser l’an prochain ? Ou avez-vous carrément arrêté les emballages pour éviter les déchets ?