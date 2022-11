C’est parti pour un mois d’émerveillement et de festivités. L’illumination du grand sapin, place Kléber à Strasbourg, a comme chaque année, marqué le lancement officiel du marché de Noël 2022. Dès 14 heures déjà, l’impatience se faisait sentir dans les rues strasbourgeoises prises d’assaut par des milliers de visiteurs venus célébrer cette nouvelle édition et profiter des chalets ouverts, dans les premières effluves de vins chauds réconfortants dans ce froid glacial.

Pour la première fois, « Strasbourg a proposé aux habitants et aux visiteurs de vivre l’inauguration de l’événement, Capitale de Noël, à leur image », et surtout à leur rythme. Plusieurs places emblématiques de l’hypercentre ont en effet pris vie à travers des représentations artistiques, (théâtre, musique, illustrations) qui racontent les traditions de Noël, son histoire et ses valeurs. L’idée étant de pouvoir déambuler dans la ville à son rythme, et particulièrement à travers les allées espacées des différents marchés pour faciliter les flux.

Un lancement en toute tranquillité

Différentes places de la ville se sont illuminées en même temps, dès 18 heures, toutes les 30 minutes, jusqu’à 20 heures. Parmi elles, et tout particulièrement attendue, la traditionnelle et photogénique Porte des lumières, en bas de la rue du Vieux marché aux Poissons. L’association des commerçants, les Vitrines de Strasbourg, accompagnées des chanteurs Les Stentors et de Pascal Vecca, parrain de l’édition de Strasbourg Capitale de Noël 2022 ont fait le show pour l’occasion.









La Porte des Lumières est toute bleue cette année - G. Varela / 20 Minutes

Plus calme et poétique peut-être, place Broglie, sur la façade de l’Hôtel de Ville, le comédien Jean Lorrain et la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin dirigée par Luciano Bibiloni, ont mis en voix le récit du Christkindelmärik et des personnages traditionnels du Noël alsacien, autour d’une scénographie réalisée par des illustrateurs de la HEAR.

Vers la petite France, aux squares Louise Weiss et Lacore, au Village de l’Avent, toujours à 18 heures, accompagné de la chorale de la classe Cham du collège Lezay-Marnesia, le comédien Pierre le Crieur a conté l’histoire du lieu et emmené les spectateurs découvrir ce village pour petits et grands.

Au pied du grand sapin place Kléber, peu après 19 heures, où des milliers de visiteurs se sont réunis, l’illumination a rencontré un gros succès. Il faut dire que cette année, l’éclairage était particulièrement soigné et animé. Sous une foule chantant à maintes reprises Vive le vent d’hiver, les Stentors ont enchaîné des chants de Noël sous un Grand sapin qui brillait de ses mille feux. Pour l’heure, la magie de Noël enveloppe la ville.