C’est (déjà) Noël. Les rues se parent de leurs plus belles illuminations, et le vin chaud bouillonne, dans les marmites. A Montpellier (Hérault), si le boom du coût de l’énergie impose à la capitale héraultaise d’être un peu plus sobre que d’ordinaire, les festivités sont nombreuses, jusqu’à la fin de l’année. Et ça commence dès ce vendredi.

Les Hivernales

Si, pour vous, Noël, c’est surtout s’empiffrer de chocolats et de vin chaud, les Hivernales seront peut-être votre QG, à partir de ce vendredi, jusqu’au 1er janvier. Tous les jours, de 10 heures à 21 heures, les traditionnels chalets ouvriront leurs petites fenêtres sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. Avec de quoi se rassasier, mais aussi pas mal d’idées de cadeaux, pour ceux qui en manquent. Seront régulièrement proposées aux plus petits des animations autour du maquillage, des loisirs créatifs. Pour les plus grands, les Hivernales prolongeront le plaisir un peu plus tard, jusqu’à 22 heures, chaque vendredi et samedi.

Cœur de ville en lumières

Après deux années blanches, marquées par l’épidémie de Covid-19, le Festival des lumières de Montpellier fait son grand retour. « Dans un contexte particulier lié à la crise énergétique », explique la ville, cette nouvelle édition de Cœur de ville en lumières, organisé par la commune et la Chambre de commerce et d’industrie, ne durera pas quatre jours, comme c’était le cas jusqu’alors, mais deux, ce vendredi et ce samedi. Les plages horaires des spectacles ont, par ailleurs, été raccourcies (de 18h30 à 22h30), et « une nouvelle génération de projecteurs » plus économes en énergie, seront utilisées.

Dix façades emblématiques seront mises en lumière : le temple des eaux du Peyrou, la préfecture, le musée Fabre, l’opéra, l’hôtel d’Aurès, l’Arc de triomphe, Saint-Roch, le théâtre de l’Agora, la cour de l’Agora et la cathédrale Saint-Pierre. Certains de ses spectacles ont été concoctés par les élèves des écoles d’animation et de jeux vidéo de la ville. Les étudiants de l’école Art FX ont, par exemple, préparé une rétrospective des 800 ans de la faculté de Médecine, qui sera projetée sur l’Arc de triomphe.

Les féeries du Peyrou

Dès le 3 décembre, jusqu’au 1er janvier, les parents courageux pourront traîner leurs poussettes jusqu’aux jardins du Peyrou. La place royale accueillera plusieurs décors, autour des thèmes de Noël, de l’hiver et de l’enfance. Une structure géante surprise de 8 m de haut, 10 m de large et 4 m de profondeur, créée à partir de bouteilles en plastique recyclées, est notamment à découvrir. Elle sera composée de « 39.480 points lumineux LED, pour une puissance totale assez faible de 2.368 Watts, soit l’équivalent de deux fours à micro-ondes », indique la ville, soucieuse d’économiser l’énergie. « L’ensemble des guirlandes et des décors de Noël installés dans le centre-ville sont constitués » de LED, ce qui permet d’abaisser la consommation « de 40 % par rapport à l’an dernier ».

A Nîmes

Nîmes aussi a mis le paquet, pour Noël. Mais, comme à Montpellier, la préoccupation de la commune a été de conserver un maximum de festivités, en tentant de faire quelques économies. « Malgré cette période d’incertitudes qui nous contraint à de nombreux arbitrages, il nous est apparu fondamental de continuer à proposer des animations de grande qualité », note le maire, Jean-Paul Fournier (LR). Exit la patinoire, qui devait être installée sur le parvis des arènes, supprimée « pour des raisons environnementales », indique la ville de Nîmes. « Depuis plus de dix ans, la ville a fait le choix de décors en LED afin de réduire sa consommation électrique, qui a été divisée par trois. De nombreux décors sont désormais en aluminium et thermoplastique 100 % recyclables. Le vidéoprojecteur utilisé pour les projections d’images est à basse consommation. »

Au programme notamment, à partir du 2 décembre, des chalets gourmands, des manèges, des spectacles, des parades et des déambulations dans les rues de la capitale du Gard. Pour ceux qui n’ont pas le vertige, une grande roue les attend sur le parvis des arènes, du 3 décembre au 2 janvier, tous les jours de 11 heures à 21 heures. Enfin, du 16 au 23 décembre, de 17h30 à 21 heures, Nîmes aura aussi sa Fête des lumières, avec des projections sur la Maison carrée, la Tour de l’horloge et le musée du Vieux Nîmes.