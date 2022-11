La très attendue boule de Noël de Meisenthal 2022, en verre, vient d’être dévoilée. Cette année, la verrerie mosellane mondialement connue joue la carte du culot, au sens propre comme au figuré, avec une boule de Noël contemporaine, s’inspirant des détails caractéristiques des bouteilles de verres industrielles.

Une boule de collection, baptisée Extra, sorte d’assemblage raffiné de deux culots de bouteilles, avec ses lisières de petites nervures et ses reflets de lumières du jour qui la transperce et invite au voyage. L’œuvre a été imaginée par le designer belgo-luxembourgeois Nicolas Verschaeve comme un « détournement de fond » et un hommage au génie industriel et au savoir faire local.

Une visite qui vaut le détour

Il est possible et même conseillé de l’acquérir au Centre international d’art verrier à Meisenthal, puis, plus tard, sur leur site Internet, au prix de 24 euros. L’occasion également pour les nombreux visiteurs de découvrir pendant près deux heures le tout nouveau parcours de visite entièrement rénové du Musée du verre, avec ses démonstrations de soufflage, sa verrière, le patrimoine et savoir-faire de la vallée… Ou à défaut, si vous êtes patient et avez de la chance, sur les chalets des marchés de Noël de la verrerie Meisenthal dans la région et, bien entendu, sur celui de Strasbourg, qui ouvre ses portes le 25 novembre prochain.