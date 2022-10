C’est un gros et beau bébé de près de 6 tonnes et d’une hauteur de 30 mètres. Le roi de la forêt, des fêtes de fin d’année, point de rassemblement à Noël dans la capitale alsacienne, est arrivé ce vendredi matin au cœur de Strasbourg, place Kléber comme il se doit. En provenance des Vosges, sa mise en place s’est faite sous les plus beaux auspices : pas de pluie ou de froid glacial cette année. Certains badauds étaient même venus en short pour assister à l’évènement, du jamais vu, qui ne manque pas de rappeler le thème de cette nouvelle édition: le flocon, symbole féerique mais fragile, comme le climat.

L’arbre est majestueux, bien droit, avec beaucoup de branches. Quelques-unes supplémentaires provenant d’autres sapins vont êtres apportées pour le remplumer un petit peu, mais il a déjà fière allure. Pendant trois semaines à présent, il va être décoré sur le thème du flocon, donc, avec des variations électriques sur les 7 km de guirlandes qui vont parcourir le grand conifère. Lancement des illuminations, le 25 novembre prochain.