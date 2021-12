Et si, pour Noël, on offrait local ? Peluches chauffantes, chaussettes, jeux de cartes pour les enfants… A une semaine du réveillon, 20 Minutes a sélectionné, pour les retardataires, cinq idées de cadeaux « made in Montpellier ».

Une peluche chauffante

Les nounours, ça peut être carrément réconfortant. Mais les nounours chauffants, encore plus ! Dans son atelier, à Lunel, l’entreprise Pelucho fabrique des bouillottes avec de sacrées bouilles : des petits singes, des dragons, des mammouths ou des souris. Ces peluches sont remplies de grains de blé Label rouge et de fleurs de lavande, récoltés dans la région, dans des exploitations garanties sans pesticides. « Il suffit de les chauffer deux minutes au micro-ondes, pour deux heures de chaleur », confie Sophie, qui vend ces peluches sur le marché de Noël, sur l’esplanade, à Montpellier.

Entre 20 et 25 euros.

Le livre du Fise

En 2022, cela fera 25 ans que le Festival international des sports extrêmes (Fise) est né à Palavas-les-Flots, avant de s’installer sur les berges du Lez. A cette occasion, l’événement publie chez Larousse un ouvrage de 208 pages, qui ravira les amateurs de disciplines urbaines : ce livre propose d’impressionnants clichés des plus belles figures qui ont marqué un quart de siècle de compétitions, en BMX, en skate ou en trottinette.

20 euros.

Un jeu de cartes animalier

Créé en 1996, l’entreprise Bioviva s’est frayée une place de choix dans le secteur des jeux éducatifs. Grâce, notamment, à ses Défis Nature, stars des jeux de cartes écoconçus pour les plus jeunes. Les enfants, à partir de 7 ans, « parient sur les points forts des animaux, et celui qui possède la plus forte caractéristique remporte les cartes des adversaires », explique Frédéric Cérène, chez Bioviva. La collection réunit des jeux sur les rapaces, les animaux marins, les dinosaures, les chevaux ou les reptiles. Cette année, Bioviva a lancé plusieurs nouveaux titres, basés sur les pouvoirs magiques des héros de la mythologie grecque ou les pouvoirs extraordinaires des plantes.

Environ 9 euros.

Un cadeau pour les supporters

N’offrez plus d’écharpes ou de maillots aux fans de sport. Soyez plus originaux. A Montpellier, les boutiques des clubs regorgent de cadeaux insolites. Le MHSC propose un décapsuleur Louis Nicollin (10 euros) dessiné par Dadou en hommage à l’ancien patron, des rideaux bleu et orange pour équiper (si, si) le salon (25 à 30 euros), ou un bus des joueurs en briques à monter soi-même (25 euros). Le MHR vend, de son côté, un protège-dents aux couleurs du club pour faire comme les pros (15 euros).

Des chaussettes dépareillées

Passer de longues minutes à trouver deux chaussettes de la même couleur, chaque matin, c’est dépassé. Nacer Ghemid a créé à Montpellier Cruel Dilemme,​ une marque de socquettes qui peuvent parfaitement se porter dépareillées. « Je ne voulais surtout pas que les gens disent « Ah, mais tu t’es trompé de chaussettes ! », mais plutôt « Ah, c’est stylé ! » », confie l’entrepreneur montpelliérain. Grâce à un savant cocktail de motifs et des couleurs, cette collection étonnante, à retrouver sur la boutique en ligne, conserve toujours une cohérence visuelle, même si ce ne sont pas les mêmes.

15 euros la paire.