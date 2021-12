Alors que la cinquième vague de Covid-19 frappe la France et que la fatigue de l’ hiver se fait de plus en plus sentir, les fêtes de fin d’année vont mettre un peu de baume dans les cœurs. Que vous les passiez seul, en famille ou entre amis, un compagnon trône sans doute déjà dans le salon (à moins que ce ne soit dans votre to-do-list du week-end) : le sapin de Noël.

Selon une étude YouGov * parue début décembre, 66 % des Français décorent leur domicile avec pour le réveillon. Mais comment le choisissent-ils ? Veulent-ils un arbre géant ? Une formule écolo ? Le premier prix ? 20 Minutes leur a posé la question.

« Il touche le plafond »

« Chez nous, le sapin, c’est pas un tout petit. Cette année, il dépasse les 2 mètres », annonce fièrement Julie. Pour cette mère de famille, c’est donc l’effet « wow » qui prime. « C’est important pour nous d’avoir le plus beau des sapins et de voir les yeux des enfants et des parents qui scintillent ».

Une idée que partage Sarah : « Nous prenons toujours le plus grand et le plus fourni », assure-t-elle. Jessica a elle aussi la folie des grandeurs : « Je prends un sapin de 3 mètres, qui touche le plafond ». Mais pour d'autres, pas besoin d’escabeau pour aller placer une étoile au sommet : « (Je le prends) entre 1,20 et 1,50 mètre, pour que les enfants puissent le décorer », nous confie Sylvie. Idem pour Claudine, qui favorise un arbre « pas trop grand mais bien fourni ».

« Rien ne vaut un sapin qui parfume le salon ! »

Voilà pour la taille. Et pour le type ? Toujours selon l’enquête YouGov, 44 % des Français ont un arbre artificiel. Certains même depuis des décennies, comme Catherine, qui a « récupéré le sapin familial » depuis 1964. Mais un quart des répondants préfèrent en avoir un « vrai ». « Nous achetons un Nordmann, car un épicéa perdrait ses épines », précise Sarah. Les épines, Pauline s’en accommode. La raison ? « Le Nordmann n’a pas d’odeur ». Mylène non plus ne se passerait pour rien au monde de ces senteurs. « Rien ne vaut un sapin qui parfume le salon, dit-elle, et tant pis pour les épines qui tombent ! »

Et puis il y a les convertis ou reconvertis. Jérôme a changé de camp après avoir eu un sapin artificiel pendant « près de vingt ans ». Et Catherine s’est débarrassée de son sapin en plastique après dix ans de bons et loyaux services, pour en acheter un vrai « qui sent bon ».

« Notre sapin en bois a été adopté par tous »

D’autres veulent un Noël (vraiment) vert. Ce qui fait scintiller les yeux de Sylvie et de ses enfants, c’est donc le « Do Your Christmas Tree Yourself », le sapin fait maison. Pauline a elle aussi opté pour une version écolo, dérangée par « l’idée de couper un arbre bien vivant pour le faire "mourir" dans une maison ou un appartement et finir par le jeter ». C’est vers un sapin en bois recyclé que sa famille s’est dirigée : « La première année, nos enfants étaient un peu déçus de ne pas avoir un "sapin vert qui sent le sapin", mais maintenant, notre sapin en bois a été adopté par tous. Sans compter les économies que cela nous permet de réaliser chaque année ! »

« Je ne regarde pas le prix »

Car qui dit sapin de Noël dit dépenses. Certains, comme Jessica, sont no limit. « Je ne regarde pas son prix, Noël est le moment de l’année où l’on peut se faire plaisir sans trop culpabiliser », assume-t-elle. Jérôme, lui, va en grande surface et saute sur les bonnes occasions. « J’en profite lorsqu’il est à 25 euros et qu’on reçoit un bon d’achat en échange ».

Mylène a elle un « budget maxi de 35 euros », quand celui de Marion se situe entre 30 et 50 euros. La jeune femme hésite d’ailleurs à « acheter un sapin en papier ou en bois ». Histoire de le ressortir l’année prochaine.

* Etude réalisée du 30 novembre au 1er décembre 2021 auprès de 1.017personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.