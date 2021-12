Discret ou gigantesque, en plastique ou naturel… Pour les fêtes de fin d’année, le sapin est un quasi-indispensable pour apporter la magie de Noël chez soi. Tout comme la session décoration avec les boules et les guirlandes.

Alors que les centres-villes se sont parés de leur plusmajestueux arbre de Noël, les Français ont eux aussi commencé à s’équiper d’un (vrai ou faux) petit arbre. Un peu plus d’un foyer sur cinq s’en procure un pour la période des fêtes. Et si vous en faites partie, 20 Minutes aimerait savoir sur quels critères vous vous appuyez pour faire votre choix.

Préférez-vous les sapins naturels ou artificiels ? Avez-vous le même sapin artificiel depuis des années ? Privilégiez-vous une variété de sapin naturel en particulier ? Êtes-vous un adepte du Do it yourself pour fabriquer votre propre sapin ? Ou ciblez-vous plutôt les jardineries, les grandes surfaces, ou les fleuristes pour l’acheter ? Quel budget mettez-vous ? Préférez-vous les sapins discrets ou ceux qui touchent le plafond ? Ou est-ce qu’en fait, ce sont vos enfants qui décident ? Dites-nous tout !