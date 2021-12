Exit les dialogues téléphoniques préenregistrés du Père Noël. Place à la visio. Avec son site Internet VisioPereNoel.com, Alexandre Azra, 30 ans, propose aux enfants d’échanger en direct avec le véritable Père Noël (enfin presque). La magie du Web, qui permet une totale interaction avec un Père Noël, joué par des professionnels. Une idée qui a germé dans la tête de son fondateur en décembre 2019, après qu’il a réalisé une visioconférence avec ses neveux et nièces, par l’intermédiaire d’un ami qui avait l’habitude de revêtir le costume du célèbre barbu. « Les enfants ont adoré ! Puis cette idée m’est revenue au moment du premier confinement, en mars 2020. »

En pleine transition professionnelle, ce jeune professionnel du commerce décide alors de changer de voie pour créer son entreprise. Après plusieurs recherches sur Internet, Alexandre constate que son projet de visio avec de « vrais » Père Noël est innovant. Il décide alors de créer son site Internet et part à la recherche de professionnels du spectacle pour jouer le rôle du barbu préféré des enfants. « J’ai fait des castings. Ce sont toutes des personnes qui viennent du monde du spectacle, et font habituellement le Père Noël dans les galeries marchandes ou les entreprises », explique Alexandre, qui travaille avec une dizaine de Pères Noël.

Alexandre Azra a lancé VisioPereNoel.com en 2020, en pleine crise sanitaire. Son entreprise est basée à Nantes. - P-A. Aubry/20 Minutes

Plus de 2.500 réservations en 2020

Et pour que la magie de Noël opère, les parents qui passent par le site VisioPereNoel.com sont invités à renseigner des informations sur les enfants, au moment de la réservation de leur créneau. Des renseignements qui permettent de créer un échange personnalisé entre le Père Noël et les intéressés. « Les enfants sont bluffés qu’il sache autant de choses sur eux ! Il y a une vraie conversation. Ils sont acteurs dans l’échange, et plus spectateur ». Grâce à un fond vert installé chez les comédiens, l’enfant peut vraiment imaginer la maison du Père Noël.

Résultat : plus de 2.500 personnes ont réservé un créneau pour échanger par webcam en 2020. Un engouement accéléré par les différents confinements liés à la crise sanitaire. Une innovation qui a aussi connu le succès chez les expatriés francophones, puisque le site Internet du Nantais a reçu des réservations d’une trentaine de pays en 2020. Alexandre Azra travaille également avec des comités d’entreprise. Une belle réussite pour la plateforme, qui a décidé de reverser une partie de ses bénéfices (2.000 euros) au Secours Populaire.

La visioconférence dure entre 5 et 10 minutes et coûte 14,90 euros. L’enfant peut communiquer sa liste de cadeaux en direct, poser des questions au Père Noël et recevoir des conseils. Il est désormais bien loin le temps du répondeur du Père Noël. Ici, c’est un humain qui est derrière l’écran. Un instant qui marque bien souvent les enfants, ainsi que leurs parents. La visio fait maintenant partie des usages du quotidien. Y compris en Laponie.