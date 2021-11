Ce n’est pas la taille qui compte, mais bien l’ensemble des décorations qui font leur splendeur… Mais, pour ce Noël 2021, le plus haut sapin de Noël du Grand-Est, et probablement de France, ne trônera pas place Kléber, à Strasbourg. Même si évidemment il n’y a aucune compétition officielle, c’est tout de même une fierté de bon aloi pour la commune de Neuf-Brisach, située dans le Haut-Rhin, et qui installe un grand sapin depuis 1957. Trônant place d’Armes, âgé de 90 ans, il mesure 30,5 m… Soit 50 cm de plus que celui de la capitale de Noël, rapporte France 3 Régions. « On n’a pas fait exprès, c’est ce sapin que l’ONF nous a conseillé de prendre » assure à nos confrères le maire de Neuf-Brisach, Richard Alvarez.

Le sapin de Noël de Strasbourg est dans la place ! - T. Gagnepain / 20 Minutes

Le conifère a été coupé dans le Haut-Rhin, dans le secteur d’Orbey, contrairement à celui de Strasbourg, prélevé en Meurthe-et-Moselle, et sera transformé en mobilier urbain après les fêtes.